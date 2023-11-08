НОВОСТИПроисшествия

Мужчина с мачете нападал на людей в Москве

Остановить его смогли судебные приставы, которые были рядом

08 ноября 2023, 18:37, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Мужчина с мачете нападал на прохожих в Люберцах. Об этом сообщает Mash.

Предположительно, нападавший – 36-летний мужчина, который ранее был судим за мелкое хулиганство. Он с мачете в руках нападал на прохожих и ранил в голову девушку. Пострадавшей госпитализация не потребовалась.

Остановить дебошира смогли судебные приставы, которые проходили мимо. Им пришлось несколько раз стрелять в неадеквата, для того чтобы остановить его. После ранения в живот мужчина сдался правоохранителям.

Причины его поведения пока неизвестны. 

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

18:53:55 08-11-2023

Людоед или тожероссиянин ?

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Гость

19:06:44 08-11-2023

под наркотой?

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Гость

07:00:59 09-11-2023

Может мигрант

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