Мужчина с мачете нападал на людей в Москве
Остановить его смогли судебные приставы, которые были рядом
08 ноября 2023, 18:37, ИА Амител
Кадр из видео
Мужчина с мачете нападал на прохожих в Люберцах. Об этом сообщает Mash.
Предположительно, нападавший – 36-летний мужчина, который ранее был судим за мелкое хулиганство. Он с мачете в руках нападал на прохожих и ранил в голову девушку. Пострадавшей госпитализация не потребовалась.
Остановить дебошира смогли судебные приставы, которые проходили мимо. Им пришлось несколько раз стрелять в неадеквата, для того чтобы остановить его. После ранения в живот мужчина сдался правоохранителям.
Причины его поведения пока неизвестны.
18:53:55 08-11-2023
Людоед или тожероссиянин ?
19:06:44 08-11-2023
под наркотой?
07:00:59 09-11-2023
Может мигрант