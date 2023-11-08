В Барнауле мать и сын весь день нападали на женщин и отбирали сумки с едой и деньгами

Они пояснили, что решились на преступления из-за финансовых трудностей

08 ноября 2023, 14:29, ИА Амител

В Барнауле задержали 50-летнюю мать с 30-летним сыном, которые в течение дня совершили два грабежа с применением насилия, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вначале с жалобой в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка, у которой похитили сумку с паспортом, банковскими картами и кнопочным сотовым телефоном. Она возвращалась домой из магазина, когда к ней подошли неизвестные и предложили донести сумку.

"Потерпевшая отказалась и ускорила шаг. Пройдя несколько метров, почувствовала, как ее толкнули, отчего она упала и потеряла сознание. Придя в себя, обнаружила пропажу сумки и пакета с продуктами", – рассказали в ведомстве.

После этого в полицию обратилась 54-летняя местная жительница, у которой неизвестные с применением насилия похитили сумку с банковскими картами и кошельком.

"В вечернее время возвращалась домой и, подойдя к подъезду, почувствовала резкий толчок в спину, от которого упала на колени. Висевшую на плече сумку схватила женщина и вместе с мужчиной скрылась", – говорится в сообщении.

Нападавших задержали в состоянии алкогольного опьянения и доставили в отдел полиции. Они пояснили, что решились на преступления из-за финансовых трудностей. Возбуждены уголовные дела по фактам "грабежа с применением насилия".