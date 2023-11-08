В Барнауле мать и сын весь день нападали на женщин и отбирали сумки с едой и деньгами
Они пояснили, что решились на преступления из-за финансовых трудностей
08 ноября 2023, 14:29, ИА Амител
В Барнауле задержали 50-летнюю мать с 30-летним сыном, которые в течение дня совершили два грабежа с применением насилия, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Вначале с жалобой в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка, у которой похитили сумку с паспортом, банковскими картами и кнопочным сотовым телефоном. Она возвращалась домой из магазина, когда к ней подошли неизвестные и предложили донести сумку.
"Потерпевшая отказалась и ускорила шаг. Пройдя несколько метров, почувствовала, как ее толкнули, отчего она упала и потеряла сознание. Придя в себя, обнаружила пропажу сумки и пакета с продуктами", – рассказали в ведомстве.
После этого в полицию обратилась 54-летняя местная жительница, у которой неизвестные с применением насилия похитили сумку с банковскими картами и кошельком.
"В вечернее время возвращалась домой и, подойдя к подъезду, почувствовала резкий толчок в спину, от которого упала на колени. Висевшую на плече сумку схватила женщина и вместе с мужчиной скрылась", – говорится в сообщении.
Нападавших задержали в состоянии алкогольного опьянения и доставили в отдел полиции. Они пояснили, что решились на преступления из-за финансовых трудностей. Возбуждены уголовные дела по фактам "грабежа с применением насилия".
14:37:21 08-11-2023
Голод не тётька. То ли еще будет!
15:46:20 08-11-2023
Гость (14:37:21 08-11-2023) Голод не тётька. То ли еще будет! ... Голод? Скорее синька. Бухать не на что.
14:37:34 08-11-2023
30-летним сыном --- у него бронь наверное потому что алкоголик. Таких не берут. Так можно создать прецедент, кто не хочет, может начать жестко бухать и его не смогут взять
14:48:50 08-11-2023
А еще алиментщиков-неплательщиков.
15:33:34 08-11-2023
А чё минус! Алиментщик-неплательщик?
15:37:04 08-11-2023
работать не пробовали?
15:53:46 08-11-2023
В каком районе города орудовала семейка?
17:42:03 08-11-2023
заголовок: "мать и сын весь день нападали". Текст: "которые в течение дня совершили два грабежа с применением насилия". Ну даже не соврали
13:41:56 09-11-2023
Закон джунглей. Нет денег-пошел воровать.