Мужчина с ножом кидался на людей в Новосибирске
На него завели дело о разбое
18 марта 2024, 17:45, ИА Амител
В Новосибирске мужчина кидался с ножом на прохожих. Об этом рассказали в региональном МВД.
26-летний местный житель ходил по улице и нападал на прохожих. У одного из них он пытался отнять портфель, а у другого забрал упаковку со сливками.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее задержанный не был судим, что подтолкнуло его на нападения – неизвестно. На мужчину завели уголовное дело по статье "Разбой".
17:52:07 18-03-2024
Весна однако, обострение.