Мужчина с ножом кидался на людей в Новосибирске

На него завели дело о разбое

18 марта 2024, 17:45, ИА Амител

В Новосибирске мужчина кидался с ножом на прохожих. Об этом рассказали в региональном МВД.

26-летний местный житель ходил по улице и нападал на прохожих. У одного из них он пытался отнять портфель, а у другого забрал упаковку со сливками.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее задержанный не был судим, что подтолкнуло его на нападения – неизвестно. На мужчину завели уголовное дело по статье "Разбой".