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Новосибирец во время драки вонзил нож в голову оппонента

По словам очевидцев, агрессор подкатывал к замужним женщинам

18 марта 2024, 11:45, ИА Амител

Складной нож / Фото: pxhere.com
Складной нож / Фото: pxhere.com

Мужчина воткнул нож в голову оппонента во время разборок в Новосибирске. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам очевидцев, агрессор подкатывал к трем девушкам у подъезда, но они ответили ему отказом. 

"После он подошел к замужней соседке моей сестры, там был ее муж. Во время разборок он и пострадал – мужик воткнул ему нож в голову", – сказала местная жительница.

Пострадавший жив, его отправили в больницу.

В полиции на данный момент не давали никаких комментариев по факту случившегося.
 

Новосибирская область

Комментарии 2

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Гость

13:03:03 18-03-2024

В полиции на данный момент не давали никаких комментариев по факту случившегося --- уточняют есть ли признаки состава преступления, вдруг это несчастный случай

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Гость

20:07:04 18-03-2024

Чё это Новосибирск помешался на ножках!?

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