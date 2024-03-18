Новосибирец во время драки вонзил нож в голову оппонента
По словам очевидцев, агрессор подкатывал к замужним женщинам
18 марта 2024, 11:45, ИА Амител
Складной нож / Фото: pxhere.com
Мужчина воткнул нож в голову оппонента во время разборок в Новосибирске. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
По словам очевидцев, агрессор подкатывал к трем девушкам у подъезда, но они ответили ему отказом.
"После он подошел к замужней соседке моей сестры, там был ее муж. Во время разборок он и пострадал – мужик воткнул ему нож в голову", – сказала местная жительница.
Пострадавший жив, его отправили в больницу.
В полиции на данный момент не давали никаких комментариев по факту случившегося.
13:03:03 18-03-2024
В полиции на данный момент не давали никаких комментариев по факту случившегося --- уточняют есть ли признаки состава преступления, вдруг это несчастный случай
20:07:04 18-03-2024
Чё это Новосибирск помешался на ножках!?