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Мужчина с пистолетом ограбил банк в Новосибирске

Добычей преступника стали 9,5 млн рублей

12 декабря 2024, 15:31, ИА Амител

Пистолеты / Фото: unsplash.com / Thomas Tucker
Пистолеты / Фото: unsplash.com / Thomas Tucker

Неизвестный ограбил банк в Центральном районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области в Telegram-канале.

Информация о разбойном нападении поступила в полицию сегодня, 12 декабря, около 09:05. Полицейские устанавливают личность преступника и проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным Telegram-канала Shot, налетчик напал на отделение "Локо-Банка" на улице Гоголя около 08:30 утра. Мужчина был вооружен пистолетом. Он связал сотрудников, запихал в сумку 9,5 млн рублей, после чего скрылся. Его побег попал на камеры видеонаблюдения.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 5

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Гость

15:41:21 12-12-2024

Свезло дядьке

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Гость

15:42:01 12-12-2024

Дерзко

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Гость

15:52:37 12-12-2024

"запихал"

Мда.

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Андрей

23:33:39 12-12-2024

Красава. И не жалко ентот самый банк!!!! Кровососы. У них как не годовой отчет то - миллиардные прибыли. И не уймутся гады. Пора экспроприировать.

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Гость

08:38:17 13-12-2024

Все симпатии на стороне мужчины с пистолетом.

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