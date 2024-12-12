Мужчина с пистолетом ограбил банк в Новосибирске

Добычей преступника стали 9,5 млн рублей

12 декабря 2024, 15:31, ИА Амител

Пистолеты / Фото: unsplash.com / Thomas Tucker

Неизвестный ограбил банк в Центральном районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области в Telegram-канале.

Информация о разбойном нападении поступила в полицию сегодня, 12 декабря, около 09:05. Полицейские устанавливают личность преступника и проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным Telegram-канала Shot, налетчик напал на отделение "Локо-Банка" на улице Гоголя около 08:30 утра. Мужчина был вооружен пистолетом. Он связал сотрудников, запихал в сумку 9,5 млн рублей, после чего скрылся. Его побег попал на камеры видеонаблюдения.