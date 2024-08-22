Умершего бизнесмена судят за убийство 19-летней давности в Новосибирске
Сын обвиняемого не верит в то, что его отец причастен к преступлению
22 августа 2024, 11:00, ИА Амител
В Новосибирске начался суд над обвиняемым в убийстве бизнесмена, которое было раскрыто через 19 лет благодаря старой куртке, найденной в вещдоках. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Преступление произошло в 2005 году. С места происшествия изъяли охотничье ружье "Иж" и гильзы, а также нетронутый золотой слиток. Исходя из этого, было понятно, что это не просто ограбление, а заказное убийство.
Оперативники отрабатывали различные версии, в том числе, о мести конкурентов и допрашивали партнеров бизнесмена, в том числе Виктора Х., который торговал металлами. Обыск дома у него не принес доказательств его причастности к убийству, и он проходил свидетелем.
По горячим следам преступление раскрыть не удалось, и дело было забыто. Только в 2022 году криминалисты изучили улики, в том числе куртку Виктора Х. и обнаружили на ней следы выстрела.
По версии следствия, Виктор занял 4 миллиона рублей у убитого бизнесмена, а когда тот потребовал вернуть долг, решился на убийство. В 2021 году Виктор умер в возрасте 70 лет.
Суд начался спустя 19 лет после убийства грузинского бизнесмена. Вместо обвиняемого на заседание пришел его сын. Он заявил о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности.
Сын обвиняемого не верит в виновность отца и считает, что все доказательства по делу сфальсифицированы.
Родственники убитого предпринимателя отказались от комментариев. Следующее заседание суда запланировано на 29 августа.
11:14:22 22-08-2024
что за копание старых в трупах? как накажут?
13:26:34 22-08-2024
4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. О сколько Вам открытий чудных готовит.... Учите уголовный(и уголовно-процессуальный) кодекс от заглавной буквы "У" до тиража и типографии(с)
14:39:51 22-08-2024
Гость (11:14:22 22-08-2024) что за копание старых в трупах? как накажут? ... Ну у нас же награждают посмертно. Ордена и медали вручают.
Почему бы и не наказать посмертно. Информацию внесут в базу (ГИЦ) - Государственный информационный центр в Москве. Детям и иным близким родственникам будет закрыт вход для работы в правоохранительных органах. Дополнительные проверки будут при трудоустройстве на государственную службу. Постарался папаня для своих детей. Вот сын и хлопочет о прекращении дела за истечением срока давности, а не понимает, что это не реабилитирующее основание прекращения уголовного дела.
11:31:26 22-08-2024
Больше заняться-то нечем!
11:33:37 22-08-2024
А судят наверное для того, чтобы родственники убитого смогли вчинить гражданский иск наследникам убийцы?
12:11:41 22-08-2024
Гость (11:33:37 22-08-2024) А судят наверное для того, чтобы родственники убитого смогли вчинить гражданский иск наследникам убийцы?... Наверное, уж точно не для демонстрации неотвратимости наказания! :-)
12:04:44 22-08-2024
неотворотимость наказания и обязательность преступления
13:59:15 22-08-2024
Высокие технологии появляются. Молодцы. Раскрывайте все преступления прошлых лет!!!
14:35:39 22-08-2024
что за уроды берут в долг а отдавать не хотят а потом возмущаются когда в следующий раз им отказывают финансово и еще отказавших матерят.
Ну а завалить человека чтобы бабло не отдавать а потом плакать в суде что в тюрьму не сесть глупый поступок.