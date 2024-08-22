Умершего бизнесмена судят за убийство 19-летней давности в Новосибирске

Сын обвиняемого не верит в то, что его отец причастен к преступлению

22 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/738495

В Новосибирске начался суд над обвиняемым в убийстве бизнесмена, которое было раскрыто через 19 лет благодаря старой куртке, найденной в вещдоках. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Преступление произошло в 2005 году. С места происшествия изъяли охотничье ружье "Иж" и гильзы, а также нетронутый золотой слиток. Исходя из этого, было понятно, что это не просто ограбление, а заказное убийство.

Оперативники отрабатывали различные версии, в том числе, о мести конкурентов и допрашивали партнеров бизнесмена, в том числе Виктора Х., который торговал металлами. Обыск дома у него не принес доказательств его причастности к убийству, и он проходил свидетелем.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось, и дело было забыто. Только в 2022 году криминалисты изучили улики, в том числе куртку Виктора Х. и обнаружили на ней следы выстрела.

По версии следствия, Виктор занял 4 миллиона рублей у убитого бизнесмена, а когда тот потребовал вернуть долг, решился на убийство. В 2021 году Виктор умер в возрасте 70 лет.

Суд начался спустя 19 лет после убийства грузинского бизнесмена. Вместо обвиняемого на заседание пришел его сын. Он заявил о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности.

Сын обвиняемого не верит в виновность отца и считает, что все доказательства по делу сфальсифицированы.

Родственники убитого предпринимателя отказались от комментариев. Следующее заседание суда запланировано на 29 августа.