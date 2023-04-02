Мужчина скончался в результате столкновения "Нивы" с автобусом во Власихе

Водителя отечественного автомобиля зажало в салоне

02 апреля 2023, 21:20, ИА Амител

Кадр из видео

"Нива" врезалась в пассажирский автобус во Власихе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Авария произошла 2 апреля на улице Мамонтова. В результате столкновения отечественный автомобиль сильно деформировался, водителя зажало в салоне. Прибывшие на место сотрудники МЧС и медики констатировали смерть мужчины.

Информации о пострадавших в салоне нет.

Ранее сообщалось, что микроавтобус утонул в Барнаулке под мостом у Змеиногорского тракта.