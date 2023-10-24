Мужчина случайно взорвал гранату в Томской области

Один человек погиб, еще двое пострадали

24 октября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мужчина взорвал гранату в селе Копылово Томской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

Предварительно, все произошло в здании на Новой улице. Женщину оставили приглядывать за помещением, которое снимают два брата. Оба они были в отъезде.

Работница пригласила на вечеринку двух знакомых, один из которых принес с собой гранату. В результате взрыва он погиб.

Второй гость попал в больницу с тяжелыми травмами. Степень тяжести повреждений, которые получила женщина, уточняются.