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Мужчина случайно взорвал гранату в Томской области

Один человек погиб, еще двое пострадали

24 октября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Мужчина взорвал гранату в селе Копылово Томской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

Предварительно, все произошло в здании на Новой улице. Женщину оставили приглядывать за помещением, которое снимают два брата. Оба они были в отъезде.

Работница пригласила на вечеринку двух знакомых, один из которых принес с собой гранату. В результате взрыва он погиб. 

Второй гость попал в больницу с тяжелыми травмами. Степень тяжести повреждений, которые получила женщина, уточняются.

Происшествия томская область

Комментарии 2

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Гость

07:28:24 25-10-2023

Веселое было мероприятие. И бабёшка, видимо, вселая.

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Гость

08:31:40 25-10-2023

Случайно принести гранату трудно. Он достаточно большая и тяжелая. Либо изначально хотел подорвать принимающую сторону, либо настолько глуп, что понёс её хвастаться. О обоих случаях его не жалко. Жалко владельцев помещения.

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