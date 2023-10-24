Мужчина случайно взорвал гранату в Томской области
Один человек погиб, еще двое пострадали
24 октября 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мужчина взорвал гранату в селе Копылово Томской области. Об этом сообщает Mash Siberia.
Предварительно, все произошло в здании на Новой улице. Женщину оставили приглядывать за помещением, которое снимают два брата. Оба они были в отъезде.
Работница пригласила на вечеринку двух знакомых, один из которых принес с собой гранату. В результате взрыва он погиб.
Второй гость попал в больницу с тяжелыми травмами. Степень тяжести повреждений, которые получила женщина, уточняются.
07:28:24 25-10-2023
Веселое было мероприятие. И бабёшка, видимо, вселая.
08:31:40 25-10-2023
Случайно принести гранату трудно. Он достаточно большая и тяжелая. Либо изначально хотел подорвать принимающую сторону, либо настолько глуп, что понёс её хвастаться. О обоих случаях его не жалко. Жалко владельцев помещения.