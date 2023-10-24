Владельца сгоревшего в Кемерове приюта приговорили к 5 годам тюрьмы
Андрея Смирнова признали виновным в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности
24 октября 2023, 15:16, ИА Амител
Владельца сгоревшего в Кемерове приюта признали виновным в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Как сообщает ТАСС, Андрея Смирнова приговорили к пяти годам лишения свободы, а также к выплате компенсаций пострадавшим в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
В срок Смирнову зачтут время нахождения под стражей – с 24 декабря 2022 года до вступления приговора в законную силу.
Напомним, что пожар в двухэтажном доме на Таврической улице вспыхнул в начале второго часа ночи 24 декабря. В результате происшествия погибли 23 человека, еще пять пострадали. Выяснилось, что приют был незаконным.
Следователи считают, что Смирнов арендовал здания для приюта с 2019 года, однако они не отвечали требованиям пожарной безопасности. Несмотря на это, он оказывал платные услуги престарелым и маломобильным гражданам. Причиной пожара оказалось короткое замыкание, о чем заявляла Генпрокуратура.
18:58:01 24-10-2023
23 трупа и 5 лет?
19:30:08 24-10-2023
23 человека погибли - 5 лет и 50 - 100 т.р. за человека. Вот цена нашей жизни.
10:37:35 25-10-2023
Это ужасно, 23 беззащитных человека (старики и инвалиды) погибли, и всего 5 (!) лет и такие смешные компенсации за человеческие жизни! А где были проверяющие органы, как в городе вообще работал незаконный дом престарелых для людей?! Человеческая жадность и наплевательское отношение к чужим жизням не знает границ, ведь это фактически предумышленное убийство людей. Почему так мало срока дали этому нечеловеку? Или это и есть социальное предпринимательство или социально ответственный бизнес в РФ, как нам тут из всех телевизоров вещают?