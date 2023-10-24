Владельца сгоревшего в Кемерове приюта приговорили к 5 годам тюрьмы

Андрея Смирнова признали виновным в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности

24 октября 2023, 15:16, ИА Амител

Владельца сгоревшего в Кемерове приюта признали виновным в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Как сообщает ТАСС, Андрея Смирнова приговорили к пяти годам лишения свободы, а также к выплате компенсаций пострадавшим в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В срок Смирнову зачтут время нахождения под стражей – с 24 декабря 2022 года до вступления приговора в законную силу.

Напомним, что пожар в двухэтажном доме на Таврической улице вспыхнул в начале второго часа ночи 24 декабря. В результате происшествия погибли 23 человека, еще пять пострадали. Выяснилось, что приют был незаконным.

Следователи считают, что Смирнов арендовал здания для приюта с 2019 года, однако они не отвечали требованиям пожарной безопасности. Несмотря на это, он оказывал платные услуги престарелым и маломобильным гражданам. Причиной пожара оказалось короткое замыкание, о чем заявляла Генпрокуратура.