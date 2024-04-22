Мужчина случайно застрелил дочь друга в Подмосковье
Пуля попала девочке в сердце
22 апреля 2024, 06:40, ИА Амител
Пневматический пистолет / Фото: Shot
Житель Подмосковья случайно убил шестилетнюю дочь своего друга. Об этом сообщает Shot.
Мужчина приехал к знакомому и его семье в гости, с собой взял пневматический пистолет. Во время стрельбы по бутылкам он передавал оружие другу и случайно выстрелил.
Пулька попала шестилетней девочке в сердце. Ребенка доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.
Случайно выстрелившего мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ему грозит до двух лет тюрьмы.
07:43:15 22-04-2024
дурдом, ... Лучше бы его призвали
07:48:15 22-04-2024
Там бы настрелялся. Стрелок, ...
09:39:12 22-04-2024
Гость (07:48:15 22-04-2024) Там бы настрелялся. Стрелок, ...... Как он там настреляется, когда он куда попало стреляет и не умеет
12:30:52 22-04-2024
Гость (09:39:12 22-04-2024) Как он там настреляется, когда он куда попало стреляе... Там быстро бы научили
09:22:59 22-04-2024
Из=за вот таких вот козлов нормальные люди никогда не смогут купить полноценный короткоствол...
10:50:24 22-04-2024
Моя подруга как-то пошла в лес по погулять,увидела ежика,побежала за ним,подхватила и прижала к животу.Уже в автобусе на нее обратили внимание на истечение крови .Очнулась после операции часов через двенадцать,мать рядом.А то были стрельбища ментовские.Она отказалась от этой службы и пошла учиться на медсестру.На свою безбашенную голову.Слётала два раза вна СВО .Получила два ранения.Один раз от МО,вдругорядь наемницей за большие деньги и отомстить за подругу Светлану.Весёлая,говорит,была.А вытаскивали они с поля боя тяжелорнных мужиков.По километру приходилось.
15:32:55 22-04-2024
Гость (10:50:24 22-04-2024) Моя подруга как-то пошла в лес по погулять,увидела ежика,поб... какой-то винегрет из ежиков, ментов и тяжелораненых. что сказать-то хотели?
15:54:44 22-04-2024
Гость (10:50:24 22-04-2024) Моя подруга как-то пошла в лес по погулять,увидела ежика,поб... это про что суть не понятно но интересно
11:31:22 22-04-2024
Жесть!!!!!!!!!!!!
11:41:05 22-04-2024
ЖЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!