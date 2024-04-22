Мужчина случайно застрелил дочь друга в Подмосковье

Пуля попала девочке в сердце

22 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Пневматический пистолет / Фото: Shot

Житель Подмосковья случайно убил шестилетнюю дочь своего друга. Об этом сообщает Shot.

Мужчина приехал к знакомому и его семье в гости, с собой взял пневматический пистолет. Во время стрельбы по бутылкам он передавал оружие другу и случайно выстрелил.

Пулька попала шестилетней девочке в сердце. Ребенка доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.

Случайно выстрелившего мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ему грозит до двух лет тюрьмы.