НОВОСТИПроисшествия

Мужчина случайно застрелил дочь друга в Подмосковье

Пуля попала девочке в сердце

22 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Пневматический пистолет / Фото: Shot
Пневматический пистолет / Фото: Shot

Житель Подмосковья случайно убил шестилетнюю дочь своего друга. Об этом сообщает Shot.

Мужчина приехал к знакомому и его семье в гости, с собой взял пневматический пистолет. Во время стрельбы по бутылкам он передавал оружие другу и случайно выстрелил.

Пулька попала шестилетней девочке в сердце. Ребенка доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.

Случайно выстрелившего мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Происшествия

Комментарии 10

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Гость

07:43:15 22-04-2024

дурдом, ... Лучше бы его призвали

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Гость

07:48:15 22-04-2024

Там бы настрелялся. Стрелок, ...

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Гость

09:39:12 22-04-2024

Гость (07:48:15 22-04-2024) Там бы настрелялся. Стрелок, ...... Как он там настреляется, когда он куда попало стреляет и не умеет

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Гость

12:30:52 22-04-2024

Гость (09:39:12 22-04-2024) Как он там настреляется, когда он куда попало стреляе... Там быстро бы научили

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Гость

09:22:59 22-04-2024

Из=за вот таких вот козлов нормальные люди никогда не смогут купить полноценный короткоствол...

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Гость

10:50:24 22-04-2024

Моя подруга как-то пошла в лес по погулять,увидела ежика,побежала за ним,подхватила и прижала к животу.Уже в автобусе на нее обратили внимание на истечение крови .Очнулась после операции часов через двенадцать,мать рядом.А то были стрельбища ментовские.Она отказалась от этой службы и пошла учиться на медсестру.На свою безбашенную голову.Слётала два раза вна СВО .Получила два ранения.Один раз от МО,вдругорядь наемницей за большие деньги и отомстить за подругу Светлану.Весёлая,говорит,была.А вытаскивали они с поля боя тяжелорнных мужиков.По километру приходилось.

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Гость

15:32:55 22-04-2024

Гость (10:50:24 22-04-2024) Моя подруга как-то пошла в лес по погулять,увидела ежика,поб... какой-то винегрет из ежиков, ментов и тяжелораненых. что сказать-то хотели?

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Гость

15:54:44 22-04-2024

Гость (10:50:24 22-04-2024) Моя подруга как-то пошла в лес по погулять,увидела ежика,поб... это про что суть не понятно но интересно

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Гость

11:31:22 22-04-2024

Жесть!!!!!!!!!!!!

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Гость

11:41:05 22-04-2024

ЖЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!

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