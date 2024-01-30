Мужчина, угрожавший жительнице Барнаула из-за видео с елкой, задержан

Им оказался житель Новосибирской области — его подозревают по статье "Хулиганство"

30 января 2024, 19:00, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: "Инцидент Барнаул"

Жителя Новосибирской области, угрожавший участнице сообщества "Инцидент Барнаул", задержали. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, следователи расследуют уголовное дело в отношении мужчины по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

По информации следствия, 27 января в Барнауле в подъезде многоэтажного жилого дома мужчина грубо нарушил общественный порядок – ударил ногой елку. После размещения в публичном пространстве записи с камер видеонаблюдения он стал угрожать горожанке.

Подозреваемого задержали. Следователи изъяли видеозапись с камер видеонаблюдения, скриншоты с угрозами, провели обыск по месту жительства мужчины, допросили свидетелей и провели иные следственные действия. Обстоятельства инцидента выясняются, расследование уголовного дела продолжается.