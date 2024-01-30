Мужчина, угрожавший жительнице Барнаула из-за видео с елкой, задержан
Им оказался житель Новосибирской области — его подозревают по статье "Хулиганство"
30 января 2024, 19:00, ИА Амител
Жителя Новосибирской области, угрожавший участнице сообщества "Инцидент Барнаул", задержали. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, следователи расследуют уголовное дело в отношении мужчины по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
По информации следствия, 27 января в Барнауле в подъезде многоэтажного жилого дома мужчина грубо нарушил общественный порядок – ударил ногой елку. После размещения в публичном пространстве записи с камер видеонаблюдения он стал угрожать горожанке.
Подозреваемого задержали. Следователи изъяли видеозапись с камер видеонаблюдения, скриншоты с угрозами, провели обыск по месту жительства мужчины, допросили свидетелей и провели иные следственные действия. Обстоятельства инцидента выясняются, расследование уголовного дела продолжается.
19:06:09 30-01-2024
Судя по мочалке на хлеборезке это житель кишлака
21:46:42 30-01-2024
Гость (19:06:09 30-01-2024) Судя по мочалке на хлеборезке это житель кишлака... Азер он, там кишлаков нет, там сакли.
19:14:30 30-01-2024
Этот нарушитель думал наверное, что с Новосиба в деревню приехал. Можно ёлочку попинать, добрых людей попугать и за это ему ничего т не будет. А вот нет! Между прочим в Барнаул даже главных прокуроров новосибирских судить привозят.
19:19:46 30-01-2024
Почему хулиганство? Он же угрожал убийством.
20:40:31 30-01-2024
Гость (19:19:46 30-01-2024) Почему хулиганство? Он же угрожал убийством. ... Всех убедили согласиться на "хулиганство". Писанины меньше.
21:45:51 30-01-2024
Гость (19:19:46 30-01-2024) Почему хулиганство? Он же угрожал убийством. ... Потому что главный в СК Алтая Колесниченко, он тихий, это вам не Бастрыкин. Чехова читали? Человек в футляре?
19:51:56 30-01-2024
почему у него рот открыт ?
21:48:13 30-01-2024
Гость (19:51:56 30-01-2024) почему у него рот открыт ?... Вафлю шоколадную просит.
20:19:01 30-01-2024
Хулиганство уже доказано а угрозы очевидно еще в процессе. Но какая проблема доказать если оно было, дело времени лишь. А темерь извиняйся, не извиняйся, все, уже другим наука будет
10:03:52 31-01-2024
Гость (20:19:01 30-01-2024) Хулиганство уже доказано а угрозы очевидно еще в процессе. ... Наука будет. Уверен, женщине долго не захочется повторять этот положительный опыт выкладывания видео
21:54:26 30-01-2024
Надо Петра Первого на царство, чтобы всех бородатых побрил и палкой своей отмутузил.
22:24:50 30-01-2024
А когда он у меня прощения попросит?
01:37:43 31-01-2024
Если такой матёрый, то как позволил провести у себя обыски в родном гнезде?! Или переоценил себя?! Кто-то раньше в комментах пошутил про Бастрыкина, но нет, на личный контроль взял )) ну все поняли что не за пинок по ёлке.
08:12:18 31-01-2024
ПОЗОРНИК