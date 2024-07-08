Мужчина утонул на диком пляже в Алтайском крае

Его тело нашли водолазы

08 июля 2024, 22:10, ИА Амител

Дикий пляж / Фото: t.me/mchs_altkray

В Алтайском крае водолазы нашли тело мужчины, утонувшего ранее. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным спасателей, ссылаясь на слова местных жителей, сельчанин пошел купаться на необорудованный пляж в Крутихинском районе и утонул.



Поисками на воде занимались специалисты Краевого поисково-спасательного центра.

Ранее сообщалось, что на реке Камышенке утонул пожилой рыбак.