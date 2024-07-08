Мужчина утонул на диком пляже в Алтайском крае
Его тело нашли водолазы
08 июля 2024, 22:10, ИА Амител
Дикий пляж / Фото: t.me/mchs_altkray
В Алтайском крае водолазы нашли тело мужчины, утонувшего ранее. Об этом рассказали в региональном МЧС.
По данным спасателей, ссылаясь на слова местных жителей, сельчанин пошел купаться на необорудованный пляж в Крутихинском районе и утонул.
Поисками на воде занимались специалисты Краевого поисково-спасательного центра.
Ранее сообщалось, что на реке Камышенке утонул пожилой рыбак.
00:55:11 09-07-2024
пьяные все вечно тонут
09:24:38 09-07-2024
Где вы в деревнях видели оборудованные пляжи?
10:07:45 09-07-2024
Их в Барнауле то нет. Городской пляж - это даже уже не смешно.