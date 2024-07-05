Пожилой рыбак утонул в Алтайском крае
Инцидент случился неподалеку от села Ануйское
05 июля 2024, 14:40, ИА Амител
Рыбалка / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае на реке Камышенке утонул пожилой мужчина, сообщили в телеграм-канале регионального главка МЧС.
Инцидент случился в Смоленском районе близ села Ануйское.
"По предварительной информации, несчастный случай произошел во время рыбалки, обстоятельства выясняются", – рассказали в ведомстве.
Ранее в селе Велижанка Панкрушихинского района утонул подросток.
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