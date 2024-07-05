Пожилой рыбак утонул в Алтайском крае

Инцидент случился неподалеку от села Ануйское

05 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Рыбалка / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае на реке Камышенке утонул пожилой мужчина, сообщили в телеграм-канале регионального главка МЧС.

Инцидент случился в Смоленском районе близ села Ануйское.

"По предварительной информации, несчастный случай произошел во время рыбалки, обстоятельства выясняются", – рассказали в ведомстве.

Ранее в селе Велижанка Панкрушихинского района утонул подросток.