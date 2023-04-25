Мужчина в Алейске украл сумочку бывшей, чтобы узнать, с кем она общается

Полицейским он пояснил, что очень хотел завладеть телефоном экс-супруги

25 апреля 2023, 12:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Алейска обратилась в полицию и рассказала о том, что бывший муж украл у неё сумку с телефоном и 18 тысячами рублей. О подробностях сообщили в региональном МВД.

Правоохранители оперативно нашли вора. Он пояснил, что в разводе с бывшей женой с июня 2022 года, но при встрече сильно захотел узнать, с кем она общается. Для этого ему потребовался телефон, который лежал в сумке.

Похищенное имущество вернули хозяйке, мужчина вину признал. Он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".