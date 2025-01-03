Мужчина в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина в Чувашии

Предполагаемая причина нападения — месть

03 января 2025, 17:45, ИА Амител

Фигура Деда Мороза / Фото: amic.ru

Вооруженный мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, застрелил бизнесмена в городе Канаш в Чувашской Республике. Как сообщает Baza, трагедия произошла 2 января. Мужчина в костюме Деда Мороза, белых валенках и очках пришел в магазин с двуствольным ружьем.

В помещении в это время находился 44-летний владелец. Мужчины даже сделали селфи, после чего Дед Мороз выстрелил в предпринимателя.

Стрелявший был ранее осужденным, а жертва служила в правоохранительных органах. Предполагаемая причина нападения – месть за то, что предприниматель отправил злоумышленника в тюрьму. Нападавшего удалось задержать, в ходе допроса он признался, что приобрел костюм, чтобы замаскировать свою личность и затруднить опознание.