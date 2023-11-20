Мужчина в шутку сообщил о захвате заложников в Москве

В полицию поступило сообщение о том, что в жилом здании на Алтуфьевском шоссе взял заложников

20 ноября 2023, 19:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мужчина в шутку сообщил о захвате заложников на северо-востоке Москвы. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил информированный источник.

В полицию поступило сообщение о том, что в жилом здании на Алтуфьевском шоссе в Москве неизвестный захватил заложников. На место прибыли два наряда полиции, которые задержали злоумышленника и доставили в отдел ОВД.

Там он заявил, что произошедшее было неудачной шуткой.