Россиянин украл кучу шоколада, чтобы впечатлить девушку на свидании, а она не пришла
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
20 ноября 2023, 17:04, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Карелии мужчину будут судить за кражу 14 дорогих плиток шоколада, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел в Петрозаводске. 35-летний мужчина в магазине положил в рюкзак шоколад с фундуком и карамелью и вышел. Нашли его по камерам наблюдения.
"Хотел произвести впечатление на девушку, с которой познакомился в интернете и собирался в тот день на свидание. Однако на встречу она не пришла, поэтому украденные сладости он оставил себе", – рассказали в ведомстве.
Ущерб составил более 6 тыс. рублей. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за "тайное хищение чужого имущества".
17:12:03 20-11-2023
Я видел на улице кучу. Она больше, чем можно положить в рюкзак.
17:25:46 20-11-2023
Хучи-кучи мэн
17:49:17 20-11-2023
А то случай был.Пришёл молодой парень к молодой жене.Дело было под Новый Год 31-го декабря.А молодая жена давай его пилить:почему без елочки.Тот терпел,терпел,выпил поллитру,взял ножовку и пошёл на улицу гулять.Вернулся домой с пахнущей ёлочкой,а через полчаса к нему архангелы заявились.Видимо кто из начальства тогда на чёрной Волге проезжал и проследил.Елка-то возле администрации росла.Три года накрутили.Потому как не пили верхушку.
11:20:04 21-11-2023
Ситуация полный звиздец, ну парняга дурак мелочный это сразу видно, да и девушка конченая коль уж договорились о свидании, то не надо динамить. Потом ноете что мужиков нет, что никто встречаться не хочет.