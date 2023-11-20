Россиянин украл кучу шоколада, чтобы впечатлить девушку на свидании, а она не пришла

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

20 ноября 2023, 17:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Карелии мужчину будут судить за кражу 14 дорогих плиток шоколада, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Петрозаводске. 35-летний мужчина в магазине положил в рюкзак шоколад с фундуком и карамелью и вышел. Нашли его по камерам наблюдения.

"Хотел произвести впечатление на девушку, с которой познакомился в интернете и собирался в тот день на свидание. Однако на встречу она не пришла, поэтому украденные сладости он оставил себе", – рассказали в ведомстве.

Ущерб составил более 6 тыс. рублей. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за "тайное хищение чужого имущества".