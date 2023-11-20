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Россиянин украл кучу шоколада, чтобы впечатлить девушку на свидании, а она не пришла

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

20 ноября 2023, 17:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Карелии мужчину будут судить за кражу 14 дорогих плиток шоколада, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Петрозаводске. 35-летний мужчина в магазине положил в рюкзак шоколад с фундуком и карамелью и вышел. Нашли его по камерам наблюдения.

"Хотел произвести впечатление на девушку, с которой познакомился в интернете и собирался в тот день на свидание. Однако на встречу она не пришла, поэтому украденные сладости он оставил себе", – рассказали в ведомстве.

Ущерб составил более 6 тыс. рублей. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за "тайное хищение чужого имущества".

Фото: unsplash.com

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забавные истории мужчины и женщины

Комментарии 4

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Гость

17:12:03 20-11-2023

Я видел на улице кучу. Она больше, чем можно положить в рюкзак.

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Гость

17:25:46 20-11-2023

Хучи-кучи мэн

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Гость

17:49:17 20-11-2023

А то случай был.Пришёл молодой парень к молодой жене.Дело было под Новый Год 31-го декабря.А молодая жена давай его пилить:почему без елочки.Тот терпел,терпел,выпил поллитру,взял ножовку и пошёл на улицу гулять.Вернулся домой с пахнущей ёлочкой,а через полчаса к нему архангелы заявились.Видимо кто из начальства тогда на чёрной Волге проезжал и проследил.Елка-то возле администрации росла.Три года накрутили.Потому как не пили верхушку.

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Дима

11:20:04 21-11-2023

Ситуация полный звиздец, ну парняга дурак мелочный это сразу видно, да и девушка конченая коль уж договорились о свидании, то не надо динамить. Потом ноете что мужиков нет, что никто встречаться не хочет.

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