Мужчина, выбросивший жену и ребенка из окна квартиры в Москве, раньше жил в Барнауле
Его доставят в токсикологическое отделение
25 августа 2024, 16:36, ИА Амител
Александр Липатов / Фото: телеграм-канал Shot
Житель Москвы, выбросивший жену и маленького ребенка из окна многоэтажки, по предварительным данным, ранее жил в Барнауле. Об этом сообщает Shot.
39-летний сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов заблокировал себя в квартире, но к нему смогли пробраться. Сейчас мужчину везут в токсикологическое отделение одной из столичных больниц.
Мотивы его поступка до сих пор неизвестны.
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