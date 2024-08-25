Мужчина, выбросивший жену и ребенка из окна квартиры в Москве, раньше жил в Барнауле

Его доставят в токсикологическое отделение

25 августа 2024, 16:36, ИА Амител

Александр Липатов / Фото: телеграм-канал Shot

Житель Москвы, выбросивший жену и маленького ребенка из окна многоэтажки, по предварительным данным, ранее жил в Барнауле. Об этом сообщает Shot.

39-летний сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов заблокировал себя в квартире, но к нему смогли пробраться. Сейчас мужчину везут в токсикологическое отделение одной из столичных больниц.

Мотивы его поступка до сих пор неизвестны.