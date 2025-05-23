Мужчина выпал из лодки и утонул в Оби в барнаульском поселке
Из-за сильного течения тело рыбака нашли лишь на следующий день
23 мая 2025, 18:10, ИА Амител
В барнаульском поселке Ильича мужчина утонул, выпав из моторной лодки в протоке Оби, сообщили в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
О случившемся в спасательную службу сообщила жительница поселка, на место оперативно выехали водолазы.
"Сильное течение реки затрудняло поисковые операции. Однако благодаря профессиональным действиям наших спасателей тело было найдено на следующий день и передано сотрудникам полиции", – рассказали в ведомстве.
В связи с происшествием спасатели призвали рыбаков и всех любителей отдыха у воды соблюдать осторожность, помнить о правилах безопасности и не рисковать своим здоровьем.
Ранее на Алтае в озере утонул шестилетний мальчик.
00:17:15 24-05-2025
КАК::??? а жилет? пьяный что-ли? Жилеты же всегда обяз надевают. ну сам так хотел, похоже