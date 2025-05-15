16-летний подросток найден мертвым в Алтайском крае
По словам очевидцев, парень утонул в озере
15 мая 2025, 10:45, ИА Амител
Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
16-летний подросток из села Маяк Чарышского района погиб. Об этом свидетельствуют данные алтайского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт".
Местонахождение молодого человека было неизвестно с 11 мая, а уже на следующий день поисковики присоединились к его розыску. Подросток ушел из дома в кофте, футболке, штанах и шлепанцах.
"Найден, погиб. Отряд приносит искренние соболезнования родным и близким", – говорится на странице "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте".
Как сообщает паблик "В курсе 22" со ссылкой на слова очевидцев, парень утонул в озере. Иные подробности не приводятся.
11:00:44 15-05-2025
11 мая - самое время купаться в горном озере. верим
11:21:52 15-05-2025
А даму с собачкой нашли? Которая на пл.Октября исчезла?