Мужчина выпал из окна многоэтажки в Барнауле
От полученных травм он погиб
23 января 2024, 15:58, ИА Амител
Скорая помощь у дома на Павловском тракте / "Инцидент Барнаул"
Мужчина выпал из окна многоэтажки в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
От полученных травм горожанин скончался. Его обнаружили на тротуаре у дома на Павловском тракте.
На месте работали медики. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что 31-летнего юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи. После драки молодой человек впал в кому и умер через два дня, не приходя в сознание.
16:36:20 23-01-2024
От такой жизни только травиться и остаётся....или попытаться летать
17:53:44 23-01-2024
Михаил (16:36:20 23-01-2024) От такой жизни только травиться и остаётся....или попытаться... Чёрный юмор не уместен, от чего же ты не летает птица говорун?
17:15:38 23-01-2024
Сразу видно, что ты при Ельцине не жил, в "святые девяностые"...
17:54:26 23-01-2024
Гость (17:15:38 23-01-2024) Сразу видно, что ты при Ельцине не жил, в "святые девяностые... я жил при Ельцине, все секции для детей были бесплатные, и инвентарь для занятия выдавали. Не то что это его заслуга, но куда от факта не деться.
18:22:09 23-01-2024
Гость (17:54:26 23-01-2024) я жил при Ельцине, все секции для детей были бесплатные, и и... Это было до него!
20:06:22 23-01-2024
Гость (17:54:26 23-01-2024) я жил при Ельцине, все секции для детей были бесплатные, и и... Да-да! Святое время! Ваучеры, 2 дефолта, тотальное обнищание народа, распродажа всего и вся, разгул бандитизма, стрельба на улицах, решетки на окнах, пьяный президент дирижирует оркестром - ну красота!
09:44:01 24-01-2024
Гость (20:06:22 23-01-2024) Да-да! Святое время! Ваучеры, 2 дефолта, тотальное обнищание... какая стрельба на улицах Барнаула? Какой бандитизм? Ну, если на Потоке только) а про нечего жрать..ну так сейчас нечего
07:39:41 24-01-2024
Гость (17:54:26 23-01-2024) я жил при Ельцине, все секции для детей были бесплатные, и и... Этот "факт" из эхо Москвы",которое сейчас объявлено иноагентом?Там и Горбачёва любили,в дёсна целовали.