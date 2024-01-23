НОВОСТИПроисшествия

Мужчина выпал из окна многоэтажки в Барнауле

От полученных травм он погиб

23 января 2024, 15:58, ИА Амител

Скорая помощь у дома на Павловском тракте / "Инцидент Барнаул"
Скорая помощь у дома на Павловском тракте / "Инцидент Барнаул"

Мужчина выпал из окна многоэтажки в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

От полученных травм горожанин скончался. Его обнаружили на тротуаре у дома на Павловском тракте.

На месте работали медики. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что 31-летнего юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи. После драки молодой человек впал в кому и умер через два дня, не приходя в сознание.

Барнаул скорая помощь

Комментарии 8

Avatar Picture
Михаил

16:36:20 23-01-2024

От такой жизни только травиться и остаётся....или попытаться летать

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Женя

17:53:44 23-01-2024

Михаил (16:36:20 23-01-2024) От такой жизни только травиться и остаётся....или попытаться... Чёрный юмор не уместен, от чего же ты не летает птица говорун?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:15:38 23-01-2024

Сразу видно, что ты при Ельцине не жил, в "святые девяностые"...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:26 23-01-2024

Гость (17:15:38 23-01-2024) Сразу видно, что ты при Ельцине не жил, в "святые девяностые... я жил при Ельцине, все секции для детей были бесплатные, и инвентарь для занятия выдавали. Не то что это его заслуга, но куда от факта не деться.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:09 23-01-2024

Гость (17:54:26 23-01-2024) я жил при Ельцине, все секции для детей были бесплатные, и и... Это было до него!

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:06:22 23-01-2024

Гость (17:54:26 23-01-2024) я жил при Ельцине, все секции для детей были бесплатные, и и... Да-да! Святое время! Ваучеры, 2 дефолта, тотальное обнищание народа, распродажа всего и вся, разгул бандитизма, стрельба на улицах, решетки на окнах, пьяный президент дирижирует оркестром - ну красота!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:01 24-01-2024

Гость (20:06:22 23-01-2024) Да-да! Святое время! Ваучеры, 2 дефолта, тотальное обнищание... какая стрельба на улицах Барнаула? Какой бандитизм? Ну, если на Потоке только) а про нечего жрать..ну так сейчас нечего

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:39:41 24-01-2024

Гость (17:54:26 23-01-2024) я жил при Ельцине, все секции для детей были бесплатные, и и... Этот "факт" из эхо Москвы",которое сейчас объявлено иноагентом?Там и Горбачёва любили,в дёсна целовали.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров