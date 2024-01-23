Юмориста убили во время сочинского фестиваля КВН

Молодой человек получил серьезную травму и скончался в больнице спустя два дня

23 января 2024, 13:31, ИА Амител

Коридор больницы / Фото: pxhere.com

31-летнего юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи. Об этом сообщает Shot.

Предварительно установлено, что участник фестиваля подрался с одним из гостей кавээновской вечеринки. В ходе потасовки пострадавший получил серьезную травму. Люди, которые вызвали скорую, утверждали, что он упал с высоты двух метров.

В больнице у юмориста диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральные гематомы слева и справа. Он скончался, не выходя из комы, через два дня.

Второго участника драки разыскивает полиция.