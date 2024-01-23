НОВОСТИПроисшествия

Юмориста убили во время сочинского фестиваля КВН

Молодой человек получил серьезную травму и скончался в больнице спустя два дня

23 января 2024, 13:31, ИА Амител

Коридор больницы / Фото: pxhere.com
Коридор больницы / Фото: pxhere.com

31-летнего юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи. Об этом сообщает Shot.

Предварительно установлено, что участник фестиваля подрался с одним из гостей кавээновской вечеринки. В ходе потасовки пострадавший получил серьезную травму. Люди, которые вызвали скорую, утверждали, что он упал с высоты двух метров.

В больнице у юмориста диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральные гематомы слева и справа. Он скончался, не выходя из комы, через два дня. 

Второго участника драки разыскивает полиция.

Происшествия

Комментарии 7

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Это что!

13:38:10 23-01-2024

Вот у нас была свадьба весёлая - даже тестя убили!

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Гость

15:31:50 23-01-2024

Это что! (13:38:10 23-01-2024) Вот у нас была свадьба весёлая - даже тестя убили!... черный юмор

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Гость

14:47:40 23-01-2024

квн уже не тот

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Гость

15:32:18 23-01-2024

Гость (14:47:40 23-01-2024) квн уже не тот... только не про него речь!

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Гость

14:49:26 23-01-2024

Это что! (13:38:10 23-01-2024) Вот у нас была свадьба весёлая - даже тестя убили!... Вчера тёщу хоронили- две гармошки порвали!

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Гость

14:56:51 23-01-2024

доржались

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Гена

18:02:57 23-01-2024

черти только и могут по голове лупить, ногами\руками. то челюсти ломают, то в висок лупят а потом на суде плачут тк сидеть не хотят, в друг на зоне в петушки определят.

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