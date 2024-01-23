Юмориста убили во время сочинского фестиваля КВН
Молодой человек получил серьезную травму и скончался в больнице спустя два дня
23 января 2024, 13:31, ИА Амител
Коридор больницы / Фото: pxhere.com
31-летнего юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи. Об этом сообщает Shot.
Предварительно установлено, что участник фестиваля подрался с одним из гостей кавээновской вечеринки. В ходе потасовки пострадавший получил серьезную травму. Люди, которые вызвали скорую, утверждали, что он упал с высоты двух метров.
В больнице у юмориста диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральные гематомы слева и справа. Он скончался, не выходя из комы, через два дня.
Второго участника драки разыскивает полиция.
13:38:10 23-01-2024
Вот у нас была свадьба весёлая - даже тестя убили!
15:31:50 23-01-2024
Это что! (13:38:10 23-01-2024) Вот у нас была свадьба весёлая - даже тестя убили!... черный юмор
14:47:40 23-01-2024
квн уже не тот
15:32:18 23-01-2024
Гость (14:47:40 23-01-2024) квн уже не тот... только не про него речь!
14:49:26 23-01-2024
Это что! (13:38:10 23-01-2024) Вот у нас была свадьба весёлая - даже тестя убили!... Вчера тёщу хоронили- две гармошки порвали!
14:56:51 23-01-2024
доржались
18:02:57 23-01-2024
черти только и могут по голове лупить, ногами\руками. то челюсти ломают, то в висок лупят а потом на суде плачут тк сидеть не хотят, в друг на зоне в петушки определят.