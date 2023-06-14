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Сотрудница полиции умерла от отравления "Мистером Сидром"

У девушки осталось двое детей

14 июня 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Новую жертву "Мистера Сидра" зафиксировали в Нижегородской области. От отравления напитком скончалась 32-летняя сотрудница полиции, пишет Shot.

5 июня девушка поступила в больницу в тяжелом состоянии, кроме отравления у нее зафиксировали гипертонический криз. 

Пациентка находилась на аппарате ИВЛ, неделю врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

У погибшей осталось двое детей.

Ранее сообщалось, что от употребления опасного напитка пострадали больше 100 человек.

Происшествия

Комментарии 1

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Гость

22:44:20 14-06-2023

Привет её боевым товарищам, приторговынающими конфискованной отравой.

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