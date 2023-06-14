Сотрудница полиции умерла от отравления "Мистером Сидром"
У девушки осталось двое детей
14 июня 2023, 22:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Новую жертву "Мистера Сидра" зафиксировали в Нижегородской области. От отравления напитком скончалась 32-летняя сотрудница полиции, пишет Shot.
5 июня девушка поступила в больницу в тяжелом состоянии, кроме отравления у нее зафиксировали гипертонический криз.
Пациентка находилась на аппарате ИВЛ, неделю врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.
У погибшей осталось двое детей.
Ранее сообщалось, что от употребления опасного напитка пострадали больше 100 человек.
22:44:20 14-06-2023
Привет её боевым товарищам, приторговынающими конфискованной отравой.