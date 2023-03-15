Мужчина за рулем BMW X5 сбил пешехода на трассе в Алтайском крае
От полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении
15 марта 2023, 11:53, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Родинском районе Алтайского края 33-летний водитель за рулём BMW X5 сбил пешехода. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, инцидент произошёл утром 15 марта на 65-м километре автодороги Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда возле села Родино.
В момент наезда мужчина 1985 года рождения двигался по краю проезжей части. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего выясняются.
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