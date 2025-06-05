Мужчинам — окрошку, женщинам — свекольник. Барнаульцы назвали популярные летние блюда
В теплое время года жители Барнаула любят есть шашлык, вареную кукурузу и кабачковые оладьи
05 июня 2025, 15:43, ИА Амител
В Барнауле из летних блюд мужчины предпочитают окрошку, свекольник популярнее у женщин, а шашлыки любят все одинаково, сообщают сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и "Перекресток".
"Самым популярным летним блюдом у барнаульцев оказалась окрошка. Об этом рассказали 40% опрошенных. На втором месте – шашлык (34%). Свекольник выбрали только 3%", – говорится в исследовании.
Еще 23% опрошенных назвали другие летние хиты:
- вареную кукурузу;
- кабачковые оладьи;
- овощной салат;
- зеленые щи со щавелем;
- фруктовое желе;
- мороженое.
Окрошку в качестве любимого блюда чаще называли мужчины (41% против 39% среди женщин). А вот свекольник выбирали чаще жительницы Барнаула (5% против 1%).
Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины – 35 и 34% голосов соответственно.
Опрос проведен с 22 апреля по 5 мая среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
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