В теплое время года жители Барнаула любят есть шашлык, вареную кукурузу и кабачковые оладьи

05 июня 2025, 15:43, ИА Амител

Окрошка / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле из летних блюд мужчины предпочитают окрошку, свекольник популярнее у женщин, а шашлыки любят все одинаково, сообщают сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и "Перекресток".

"Самым популярным летним блюдом у барнаульцев оказалась окрошка. Об этом рассказали 40% опрошенных. На втором месте – шашлык (34%). Свекольник выбрали только 3%", – говорится в исследовании.

Еще 23% опрошенных назвали другие летние хиты:

вареную кукурузу;

кабачковые оладьи;

овощной салат;

зеленые щи со щавелем;

фруктовое желе;

мороженое.

Окрошку в качестве любимого блюда чаще называли мужчины (41% против 39% среди женщин). А вот свекольник выбирали чаще жительницы Барнаула (5% против 1%).

Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины – 35 и 34% голосов соответственно.

Опрос проведен с 22 апреля по 5 мая среди представителей экономически активного населения из Барнаула.