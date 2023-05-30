НОВОСТИЗдоровье

Россиянам раскрыли способ сделать окрошку более полезной

Калорийность блюда существенно понизится

30 мая 2023, 11:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал Food Good
Кадр из видео: YouTube-канал Food Good

Окрошка на кефире с нежирными сортами мяса и достаточным количеством свежих зелени и овощей позволяет уменьшить калорийность блюда на 20-30%, сообщила РИА Новости главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова.

По её словам, вместо кефира также можно использовать айран, тан и другие кисломолочные продукты, добавив при желании немного минеральной столовой газированной воды.

А вместо колбасы и ветчины лучше предпочесть отварное мясо индейки или цыплёнка.

Ранее нутрициолог Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала, чем полезна популярная в летнее время окрошка.

Комментарии 1

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Marat

19:28:09 30-05-2023

А в Mail.ru эта статья называется "Врач рассказала, на чем менее вредно готовить окрошку", т.е. готовить окрошку вредно. Дебилы б...

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