Россиянам раскрыли способ сделать окрошку более полезной

Калорийность блюда существенно понизится

30 мая 2023, 11:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал Food Good

Окрошка на кефире с нежирными сортами мяса и достаточным количеством свежих зелени и овощей позволяет уменьшить калорийность блюда на 20-30%, сообщила РИА Новости главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова.

По её словам, вместо кефира также можно использовать айран, тан и другие кисломолочные продукты, добавив при желании немного минеральной столовой газированной воды.

А вместо колбасы и ветчины лучше предпочесть отварное мясо индейки или цыплёнка.

Ранее нутрициолог Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала, чем полезна популярная в летнее время окрошка.