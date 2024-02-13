Мужчине, сгоревшему в Новосибирской области, не грозила тюрьма

По делу о краже он возместил ущерб

13 февраля 2024, 14:58, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1020936

Мужчине, сгоревшему в селе Довольном Новосибирской области не грозила тюрьма. Об этом сообщает Mash Siberia.

По предварительным данным, разбирательство в отношении него началось из-за пропажи у местного фермера профлиста. В краже подозревали жителя Довольного, однако он возместил ущерб около 20 тысяч рублей. Также отмечается, что его предыдущий условный срок был погашен, поэтому тюрьма по новому делу ему не грозила.

Местные охарактеризовали погибшего как дружелюбного человека. Никакого бизнеса у него официально не было, мужчина числился безработным.