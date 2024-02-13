Предприниматель заживо сгорел в Новосибирской области

За некоторое время до этого мужчина говорил, что не хочет возвращаться в тюрьму

13 февраля 2024, 13:01, ИА Амител

Упаковка со спичками / Фото: pxhere.com

45-летний предприниматель заживо сгорел в Довольном Новосибирской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

По предварительным данным, за несколько дней до смерти мужчина говорил о том, что не хочет возвращаться в тюрьму. Ему грозил визит в полицию по делу о краже.

При этом ранее он уже был судим за наркотики, а также покупку и хранение оружия.

По словам местных жителей, в последнее время мужчина занимался бизнесом, а совсем недавно переехал в большой дом. Утром 12 февраля его тело в сарае рядом с канистрой солярки обнаружила супруга. У мужчины остался маленький сын.