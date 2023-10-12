НОВОСТИПолитика

Мужчину, ограбившего офис микрозаймов при помощи саперной лопатки, ищут в Барнауле

Преступника не могут отыскать с ноября 2022 года

12 октября 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Барнауле ищут мужчину, ограбившего офис микрозаймов в ноябре 2022 года. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

11 ноября 2022 года злоумышленник с предметом, похожим на саперную лопату, ворвался в офис компании "Деньга" и похитил деньги.

Приметы подозреваемого: на вид 55-60 лет, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, вязаную шапку, черные брюки, черные ботинки. Лицо скрывал за медицинской маской, а руки – под медицинскими перчатками.

Барнаул Происшествия полиция

Комментарии 7

Avatar Picture
Джамшут

14:55:27 12-10-2023

Как предпенсионеры должны жить? Не все могут работать по здоровью.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:12 12-10-2023

Джамшут (14:55:27 12-10-2023) Как предпенсионеры должны жить? Не все могут работать по здо... Грабить кассы, очевидно же

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:00 12-10-2023

Сейчас есть работа на 200 тыс в месяц. В 60 лет сложней, но возможно

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:57 12-10-2023

Гость (15:04:00 12-10-2023) Сейчас есть работа на 200 тыс в месяц. В 60 лет сложней, но ... Подкиньте пару вариантов предпенсу с букетом хронических болезней, управленческим стажем и отсутствием вредных привычек :)

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:26:03 12-10-2023

Гость (15:04:00 12-10-2023) Сейчас есть работа на 200 тыс в месяц. В 60 лет сложней, но ... огласите весь список, пожалуйста (ц)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:40 13-10-2023

Элен без ребят (18:26:03 12-10-2023) огласите весь список, пожалуйста (ц)... Вам это известно, сейчас даже плакаты большие в городе висят

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:36 13-10-2023

Полиция не хочет работать нифига)) Элементарно же, просто нужно останавливать всех мужчин 55-60 лет и просить наморщить лоб. Увиденное сравнивать с распечаткой линий морщин лба и в кутузку его, героя нашего)))))

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров