Мужчину, ограбившего офис микрозаймов при помощи саперной лопатки, ищут в Барнауле
Преступника не могут отыскать с ноября 2022 года
12 октября 2023, 14:29, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Барнауле ищут мужчину, ограбившего офис микрозаймов в ноябре 2022 года. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
11 ноября 2022 года злоумышленник с предметом, похожим на саперную лопату, ворвался в офис компании "Деньга" и похитил деньги.
Приметы подозреваемого: на вид 55-60 лет, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, вязаную шапку, черные брюки, черные ботинки. Лицо скрывал за медицинской маской, а руки – под медицинскими перчатками.
14:55:27 12-10-2023
Как предпенсионеры должны жить? Не все могут работать по здоровью.
15:51:12 12-10-2023
Джамшут (14:55:27 12-10-2023) Как предпенсионеры должны жить? Не все могут работать по здо... Грабить кассы, очевидно же
15:04:00 12-10-2023
Сейчас есть работа на 200 тыс в месяц. В 60 лет сложней, но возможно
15:17:57 12-10-2023
Гость (15:04:00 12-10-2023) Сейчас есть работа на 200 тыс в месяц. В 60 лет сложней, но ... Подкиньте пару вариантов предпенсу с букетом хронических болезней, управленческим стажем и отсутствием вредных привычек :)
18:26:03 12-10-2023
Гость (15:04:00 12-10-2023) Сейчас есть работа на 200 тыс в месяц. В 60 лет сложней, но ... огласите весь список, пожалуйста (ц)
11:20:40 13-10-2023
Элен без ребят (18:26:03 12-10-2023) огласите весь список, пожалуйста (ц)... Вам это известно, сейчас даже плакаты большие в городе висят
11:12:36 13-10-2023
Полиция не хочет работать нифига)) Элементарно же, просто нужно останавливать всех мужчин 55-60 лет и просить наморщить лоб. Увиденное сравнивать с распечаткой линий морщин лба и в кутузку его, героя нашего)))))