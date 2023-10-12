Мужчину, ограбившего офис микрозаймов при помощи саперной лопатки, ищут в Барнауле

Преступника не могут отыскать с ноября 2022 года

12 октября 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле ищут мужчину, ограбившего офис микрозаймов в ноябре 2022 года. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

11 ноября 2022 года злоумышленник с предметом, похожим на саперную лопату, ворвался в офис компании "Деньга" и похитил деньги.

Приметы подозреваемого: на вид 55-60 лет, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, вязаную шапку, черные брюки, черные ботинки. Лицо скрывал за медицинской маской, а руки – под медицинскими перчатками.