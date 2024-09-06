Мужчину, открывшего стрельбу с балкона в Красноярске, задержали

Он палил в сторону припаркованных автомобилей

06 сентября 2024, 18:05, ИА Амител

Подозреваемый в стрельбе Юрий / Фото: Kras Mash

Силовики задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна многоэтажки в Красноярске. Об этом сообщает Kras Mash.

По данным телеграм-канала, перед началом пальбы 31-летний Юрий выпивал у своей бывшей супруги и попросил остаться на ночь. Утром она ушла на работу, а вернувшись, стала прогонять бывшего мужа.



Произошла ссора, женщина сбежала из квартиры, а Юрий достал ружье и открыл огонь. Сейчас с ним разговаривают, к месту едет следственно-оперативная группа.

Пострадавших нет.