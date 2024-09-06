В Красноярске мужчина открыл стрельбу рядом со школой

Предварительно установлено, что он пробрался в дом бывшей жены, взломал сейф и стал стрелять в сторону припаркованных авто

06 сентября 2024, 17:23, ИА Амител

Оцепление рядом с местом происшествия / Фото: Kras Mash

Мужчина открыл стрельбу в соседнем от школы дворе в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Днем 6 августа очевидцы рассказали, что услышали звуки стрельбы на улице Аэровокзальной у школы № 66. Предварительно установлено, что пьяный мужчина открыл стрельбу из окна третьего этажа дома № 7 в сторону припаркованных авто. Предположительно, он сделал это из-за расставания с бывшей женой. Ночью или рано утром он пробрался в квартиру, где раньше жил с супругой, поругался, а когда женщина сбежала, вскрыл сейф, достал ружье и стал стрелять.

Дверь стрелок не открывает. По словам очевидцев, готовится штурм – на место прибыли силовики с автоматами и в полном обмундировании.