Мужчину с пневмонией эвакуировали на вертолете из алтайской глуши

Сейчас жизни пациента ничто не угрожает

16 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Кадр: Mash Siberia

Мужчину спасли санавиацией в Турочакском районе Горного Алтая, пишет Mash Siberia.

Сельчанин сам позвонил врачам и попросил помощи. Эвакуировать больного пришлось с помощью вертолета, так как он живет в лесной глуши.

Мужчину успешно доставили в республиканскую больницу, где у него диагностировали пневмонию. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

На прошлой неделе в Республике Алтай в снежном плену затерялись 34 человека. Спасатели искали их почти 10 часов.