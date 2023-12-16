Мужчину с пневмонией эвакуировали на вертолете из алтайской глуши
Сейчас жизни пациента ничто не угрожает
16 декабря 2023, 16:00, ИА Амител
Кадр: Mash Siberia
Мужчину спасли санавиацией в Турочакском районе Горного Алтая, пишет Mash Siberia.
Сельчанин сам позвонил врачам и попросил помощи. Эвакуировать больного пришлось с помощью вертолета, так как он живет в лесной глуши.
Мужчину успешно доставили в республиканскую больницу, где у него диагностировали пневмонию. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.
На прошлой неделе в Республике Алтай в снежном плену затерялись 34 человека. Спасатели искали их почти 10 часов.
16:14:38 16-12-2023
Летом сам был свидетелем: проезжал по Новому мосту, в это время там вертолет садился, а рядом с вертолётной площадкой уже скорая стояла. Тоже, видимо, беда была у кого-то.