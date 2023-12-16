НОВОСТИ Республика Алтай

Мужчину с пневмонией эвакуировали на вертолете из алтайской глуши

Сейчас жизни пациента ничто не угрожает

16 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Кадр: Mash Siberia
Кадр: Mash Siberia

Мужчину спасли санавиацией в Турочакском районе Горного Алтая, пишет Mash Siberia.

Сельчанин сам позвонил врачам и попросил помощи. Эвакуировать больного пришлось с помощью вертолета, так как он живет в лесной глуши.

Мужчину успешно доставили в республиканскую больницу, где у него диагностировали пневмонию. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

На прошлой неделе в Республике Алтай в снежном плену затерялись 34 человека. Спасатели искали их почти 10 часов.

спасение людей Республика Алтай

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

16:14:38 16-12-2023

Летом сам был свидетелем: проезжал по Новому мосту, в это время там вертолет садился, а рядом с вертолётной площадкой уже скорая стояла. Тоже, видимо, беда была у кого-то.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров