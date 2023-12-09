НОВОСТИПроисшествия

Больше 30 человек застряли в снегах на Алтае

Сейчас люди в безопасности

09 декабря 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Республике Алтай в снежном плену затерялись 34 человека, в том числе двое детей, сообщили в МЧС региона.

8 декабря местные жители на пяти УАЗах выехали из Кош-Агача в село Беляши по закрытой дороге, но застряли в снегу.

Родственники пропавших обратились в службу спасения, после чего на поиски бросились 37 человек на 10 единицах техники и 10 снегоходах.

Спасательные работы осложнялись отсутствием связи в районе поисков. Но в 00:15 9 декабря люди добрались до Беляшей.

Mash Siberia пишет, что спасатели искали людей почти 10 часов. После этого они раскопали снежные преграды и вытащили машины. Пострадавших нет.

спасение людей Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

16:09:37 09-12-2023

Беляши, прикольное название деревни. Но Фунтики прикольные.

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Гость

17:41:09 09-12-2023

Беляшей им захотелось видите-ли!

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Гость

21:57:52 09-12-2023

Беляши с ударением на Я. Джазатор до недавнего времени

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Гость

12:41:35 10-12-2023

Но 00:15 9 декабря люди добрались до Беляшей. Первая группа товарищей или вторая?

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