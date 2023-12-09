Больше 30 человек застряли в снегах на Алтае
Сейчас люди в безопасности
09 декабря 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Алтай в снежном плену затерялись 34 человека, в том числе двое детей, сообщили в МЧС региона.
8 декабря местные жители на пяти УАЗах выехали из Кош-Агача в село Беляши по закрытой дороге, но застряли в снегу.
Родственники пропавших обратились в службу спасения, после чего на поиски бросились 37 человек на 10 единицах техники и 10 снегоходах.
Спасательные работы осложнялись отсутствием связи в районе поисков. Но в 00:15 9 декабря люди добрались до Беляшей.
Mash Siberia пишет, что спасатели искали людей почти 10 часов. После этого они раскопали снежные преграды и вытащили машины. Пострадавших нет.
16:09:37 09-12-2023
Беляши, прикольное название деревни. Но Фунтики прикольные.
17:41:09 09-12-2023
Беляшей им захотелось видите-ли!
21:57:52 09-12-2023
Беляши с ударением на Я. Джазатор до недавнего времени
12:41:35 10-12-2023
Но 00:15 9 декабря люди добрались до Беляшей. Первая группа товарищей или вторая?