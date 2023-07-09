Мужчину сбили на пешеходном переходе в Барнауле

На месте работали врачи

09 июля 2023, 13:22, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле на пешеходном переходе сбили человека. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на пересечении улиц Попова и Трактовая. Подробности случившегося не уточняются, однако после аварии пешеход оказался на асфальте

На место происшествия вызывали медиков, чтобы оказать пострадавшему помощь.