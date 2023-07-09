Мужчину сбили на пешеходном переходе в Барнауле
На месте работали врачи
09 июля 2023, 13:22, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле на пешеходном переходе сбили человека. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Авария произошла на пересечении улиц Попова и Трактовая. Подробности случившегося не уточняются, однако после аварии пешеход оказался на асфальте
На место происшествия вызывали медиков, чтобы оказать пострадавшему помощь.
14:45:58 09-07-2023
Водители барнаульские постоянно несутся, закатив шары, через пешеходные переходы, не замечая пешеходов! Постоянно с таким сталкиваюсь! Как будто не видят, что люди переходят дорогу, пытаются перед носом промшыгнуть.
16:40:24 09-07-2023
Всего лишь надо убедиться в безопасности своего перехода. Дядя за рулём может оказаться алкашом, нариком, либо в телефон липнуть. Именно пешеход выбирает момент, когда он выходит на проезжую часть. И нефиг свою жизнь доверять кому попало
21:06:38 09-07-2023
Гость (16:40:24 09-07-2023) Всего лишь надо убедиться в безопасности своего перехода. Дя... дядя за рулем сдавал на права и проходил медкомиссию, и знает, что нельзя липнуть в телефон. А пешеход может быть вполне недееспособным, больным на голову, с плохим зрением и в конце концов, кто сказал, что он не убедился? Тех, кто в телефоне за рулем, судить за покушение на убийство, они же отдают себе отчет в своих действиях
06:49:00 10-07-2023
Гость (21:06:38 09-07-2023) дядя за рулем сдавал на права и проходил медкомиссию, и знае... А ты уверен, что дядя за рулем сдавал экзамены на ВУ? Я вот в душе не знаю, кто за рулем машины и в каком состоянии. Поэтому, я надеюсь не на него, а только на себя - 800 раз убедиться, что каждый в ряду остановился. Ну а хочешь, чтобы тебя раскатали - мычи дальше, что тебя обязаны пропустить.
22:36:38 09-07-2023
Гость (16:40:24 09-07-2023) Всего лишь надо убедиться в безопасности своего перехода. Дя... Так убеждаешься! И видишь, что пропускают тебя. Но один фиг находится олень за рулем, который несется, несмотря на то, что другие остановились!
09:47:44 10-07-2023
Гость (22:36:38 09-07-2023) Так убеждаешься! И видишь, что пропускают тебя. Но один фиг ... Если один несётся как ты говоришь, значит уже не пропускают и ты должен это видеть и не переться выпучив шары. Ну если жить конечно хочешь, все просто.
13:28:54 10-07-2023
Гость (09:47:44 10-07-2023) Если один несётся как ты говоришь, значит уже не пропускают ... Ты говоришь то, что не знаешь! На Павловском был случай с моей знакомой, когда ВСЕ остановились пропуская женщину с коляской. Но нашёлся олень, который нёсся, закатив шары. И врезался в стоящий перед переходом автомобиль. Автомобиль выкинуло на женщину с коляской. Чудом все остались живы. Но ты опять в этой ситуации обвинишь пешехода! Просто из вредности своей и упёртости!
13:43:40 10-07-2023
Гость (13:28:54 10-07-2023) Ты говоришь то, что не знаешь! На Павловском был случай с мо... Не,это "Конь Саня"- он много лет назад бабусю-нарушителя пдд, немного толкнул,так теперь сам пешеходом боится к дороге ближе,чем на метр приблизиться.
02:29:34 10-07-2023
Гость (16:40:24 09-07-2023) Всего лишь надо убедиться в безопасности своего перехода. Дя... Как пешеход может узнать, что за рулём алкаш, нарик либо залип в телефон? Какие критерии? Вот только что машины не было - и вот пешеход отлетел(((
09:46:03 10-07-2023
гость (02:29:34 10-07-2023) Как пешеход может узнать, что за рулём алкаш, нарик либо зал... Значит в шары долбился пешеход, машина из ниоткуда не берется.
13:29:51 10-07-2023
Гость (09:46:03 10-07-2023) Значит в шары долбился пешеход, машина из ниоткуда не беретс... Бёрется! И рот свой закрой, одни глупости им говоришь. Сколько людей гибнет из-за идиотов-водителей.
11:25:13 10-07-2023
гость (02:29:34 10-07-2023) Как пешеход может узнать, что за рулём алкаш, нарик либо зал... Зато пешеход прав (был)
11:40:57 10-07-2023
Зачем я вчера это увидела.... страшно, берегите себя, и водители и пешеходы