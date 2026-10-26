Пламя распространилось на 15 квадратных метров

26 октября 2026, 17:03, ИА Амител

Пожар в частном доме Змеиногорска / Фото: МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 26 октября в Змеиногорске произошел пожар в частном доме по улице Светлова, сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края.

"Пожар локализован прибывшими пожарными МЧС России на площади около 150 кв. м. В работе участвовали семь человек на трех автомобилях", — говорится в сообщении.

Звено газодымозащитников спасло из горящего здания мужчину. Предварительная причина пожара — неправильное устройство и неисправность печи, возгорание началось с бани. Огонь также повредил надворные постройки.

С наступлением холодов жители региона все чаще используют печное отопление. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности для предотвращения пожаров.