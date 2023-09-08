Мужчину спасли от смерти после укуса пчелы в Бийске

Родственники поблагодарили врачей за оказанную помощь

08 сентября 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: ССМП Бийска

Врачи спасли мужчину от анафилактического шока после укуса пчелы в Бийске. Об этом сообщили в бийской ССМП.

Горожанин находился на дачном участке, когда его ужалила пчела. Началась реакция, которая привела к анафилактическому шоку. На место прибыла машина скорой помощи, фельдшеры оказали мужчине помощь и доставили его в больницу.

Родственники поблагодарили врачей за спасение члена семьи, а медики напомнили, что при возникновении аллергических реакций нужно действовать мгновенно.