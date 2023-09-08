Мужчину спасли от смерти после укуса пчелы в Бийске
Родственники поблагодарили врачей за оказанную помощь
08 сентября 2023, 17:51, ИА Амител
Фото: ССМП Бийска
Врачи спасли мужчину от анафилактического шока после укуса пчелы в Бийске. Об этом сообщили в бийской ССМП.
Горожанин находился на дачном участке, когда его ужалила пчела. Началась реакция, которая привела к анафилактическому шоку. На место прибыла машина скорой помощи, фельдшеры оказали мужчине помощь и доставили его в больницу.
Родственники поблагодарили врачей за спасение члена семьи, а медики напомнили, что при возникновении аллергических реакций нужно действовать мгновенно.
19:03:48 08-09-2023
Тем, кто был рядом с ужаленным (а не укушенным) мужчиной, надо было сразу дать ему водки грамм 50. Это количество водки нейтрализует пчелиный яд. Остатки водки (капли) в рюмке/стакане/емкости, надо нанести на место ужаления. Если есть под руками вата или чистая тряпочка, остатки водки вылить на этот тампон и приложить к месту ужаления. Такое действие, гарантированно спасает человека от анафилактического шока. Проверено годами применения. Еще раз - пчела не кусает, пчела жалит. Жало и мешочек с ядом пальцами удалять нельзя. Жало срезается ножом, тогда пальцами яд не выдавите из мешочка в место ужаления и не усугубите ситуацию с попаданием в ранку большего количества яда. Наступила осень. Осы готовятся к зиме и станут агрессивными. Нейтрализация яда осы - протереть место ужаления уксусом Если пчела или оса не выказывают явной агрессии к человеку - не машите на них руками и не бегайте. Такое действие их еще больше раздражает. Пчела или оса полетают вокруг Вас и улетят. Если у Вас на участке есть гнездо ос, не удаляйте его сами, если не знаете как это делается. Лучше обратитесь к пчеловоду и он Вам поможет избавиться от гнезда. Незнание технологии удаления осиного гнезда чревато серьезнейшими для Вас последствиями. А, пчеловод сделает все как надо сделать. То же самое и с ловлей слетевших из ульев пчел.
21:49:18 08-09-2023
Получается, скорая приехала мгновенно? повезло мужику.