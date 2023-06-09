Мужчину зарезали возле шашлычной в Бийске

По факту происшествия возбуждено уголовное дело

09 июня 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Бийске возле шашлычной на Яминской зарезали мужчину. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Очевидцы заметили на асфальте мужчину, истекающего кровь. Через некоторое время из заведения вышел человек с ножом и нанес лежащему удар в область сердца.

По предварительным данным, между пострадавшим и убийцей произошел конфликт. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Погибшему было 32 года.