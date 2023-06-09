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Мужчину зарезали возле шашлычной в Бийске

По факту происшествия возбуждено уголовное дело

09 июня 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Бийске возле шашлычной на Яминской зарезали мужчину. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Очевидцы заметили на асфальте мужчину, истекающего кровь. Через некоторое время из заведения вышел человек с ножом и нанес лежащему удар в область сердца.

По предварительным данным, между пострадавшим и убийцей произошел конфликт. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Погибшему было 32 года. 

Бийск Происшествия Нападения на людей

Комментарии 6

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Гость

14:00:08 09-06-2023

На шашлык, наверное

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Гость

14:01:18 09-06-2023

шашлык виноват!!

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Татьяна

15:53:55 09-06-2023

Это как надо поссориться,что бы так действовать. Один удар ножом, ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ещё один. Мне кажется,такого не бывает. Либо один, либо СРАЗУ НЕСКОЛЬКО...

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Гость

16:18:22 09-06-2023

А убийцу то задержали?

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Гость

16:23:07 09-06-2023

На убийство с кавказским акцентом похоже.

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Гость

18:29:17 09-06-2023

Так вот откуда в Бийских шашлычных свежее мясо

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