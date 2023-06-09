Мужчину зарезали возле шашлычной в Бийске
По факту происшествия возбуждено уголовное дело
09 июня 2023, 13:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Бийске возле шашлычной на Яминской зарезали мужчину. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Очевидцы заметили на асфальте мужчину, истекающего кровь. Через некоторое время из заведения вышел человек с ножом и нанес лежащему удар в область сердца.
По предварительным данным, между пострадавшим и убийцей произошел конфликт. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.
Погибшему было 32 года.
14:00:08 09-06-2023
На шашлык, наверное
14:01:18 09-06-2023
шашлык виноват!!
15:53:55 09-06-2023
Это как надо поссориться,что бы так действовать. Один удар ножом, ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ещё один. Мне кажется,такого не бывает. Либо один, либо СРАЗУ НЕСКОЛЬКО...
16:18:22 09-06-2023
А убийцу то задержали?
16:23:07 09-06-2023
На убийство с кавказским акцентом похоже.
18:29:17 09-06-2023
Так вот откуда в Бийских шашлычных свежее мясо