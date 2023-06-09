Россиянка объяснила, зачем снимала порно с 10-летней дочерью

Женщину заключили под стражу

09 июня 2023, 12:26, ИА Амител

Жительница Ростовской области снимала видео порнографического характера со своей малолетней дочерью, сообщает региональный СК.

37-летняя женщина, используя мобильный телефон, размещала на одной из стриминговых платформ видео с участием своей десятилетней дочери. По месту жительства провели обыск, в ходе которого изъяли доказательства.

Женщину задержали, допросили и заключили под стражу, свою вину она полностью признала.