Россиянка объяснила, зачем снимала порно с 10-летней дочерью
Женщину заключили под стражу
09 июня 2023, 12:26, ИА Амител
Жительница Ростовской области снимала видео порнографического характера со своей малолетней дочерью, сообщает региональный СК.
37-летняя женщина, используя мобильный телефон, размещала на одной из стриминговых платформ видео с участием своей десятилетней дочери. По месту жительства провели обыск, в ходе которого изъяли доказательства.
Женщину задержали, допросили и заключили под стражу, свою вину она полностью признала.
"Получение денег", – пояснила мать причину, по которой снимала дочь на видео.
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