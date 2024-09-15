Мужчины чаще женщин отдыхают на работе
Большинство россиян предпочитает не лениться на рабочем месте
15 сентября 2024, 19:32, ИА Амител
Каждый третий россиянин никогда не ленится на работе, но женщины чаще заставляют себя работать. Такие данные представили исследователи сервиса SuperJob в интервью для РИА Новости.
Опрос проводился с 23 августа по 12 сентября, в нем приняли участие 1,6 тысячи экономически активных россиян с высшим образованием.
Только трое из десяти респондентов никогда не ленятся на работе. При этом две трети опрошенных (67%) признались, что им приходится заставлять себя работать. Мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и отвлечься, а женщины обычно не дают себе расслабиться и прибегают к стимуляторам, например, кофеину.
Каждый четвертый опрошенный мужчина и каждая пятая женщина (25 и 17% соответственно) признались, что иногда позволяют себе небольшой отдых, чтобы восстановить силы.
Респонденты также рассказали, как они борются с ленью. Семь процентов отметили, что им помогает чашка крепкого кофе, четыре процента предпочитают переключиться на другие задачи, а три процента мотивируют себя мыслями о зарплате. Еще три процента разбивают задачу на мелкие части и решают их постепенно к дедлайну, а три процента предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.
Среди других методов борьбы с ленью на рабочем месте опрошенные назвали прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и общение с энергичными коллегами.
20:57:00 15-09-2024
ну классика - 10 человек вокруг ямы, мужики все, копает яму 1 чел. - остальные или курят и смотрят или просто уперев руки-в-боки глубокомысленно смотрят на работающего
21:38:56 15-09-2024
..А женщины дома 😂
23:18:37 15-09-2024
Гость (21:38:56 15-09-2024) ..А женщины дома 😂... и потом они все дружно ноют на амике про то, что они нище, и виноваты в этом какие-то мифические "чиновники"
22:25:43 15-09-2024
хотели равноправия получайте и не нойте итак на теплых местах сидят многие молодые при графике 5\2 с 9 до 17 и получают дохера. а мужики пашут за копейки.
23:17:28 15-09-2024
Паша (22:25:43 15-09-2024) хотели равноправия получайте и не нойте итак на теплых места... ну иди и сиди, или образования не хватает? рабочие специальности не оплачивались высоко НИКОГДА, тк любой может это делать. А написать фаервом на 500 машин с ключевыми и админ-бота - это может 2 человека из 3000 человек. вот . ценятся ТРУДНОДОСТИЖИМЫЕ уникальные навыки и знания, а не пахание кидание и прочее такое. это да, копейки. Но к счастью ленивых слабовольных алкашей ВСЕГДА будет больше
23:15:40 15-09-2024
я думал что новость про секретарш и конкурсы офисной кррррасоты...
А вот и не так.