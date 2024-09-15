Мужчины чаще женщин отдыхают на работе

Большинство россиян предпочитает не лениться на рабочем месте

15 сентября 2024, 19:32, ИА Амител

Каждый третий россиянин никогда не ленится на работе, но женщины чаще заставляют себя работать. Такие данные представили исследователи сервиса SuperJob в интервью для РИА Новости.

Опрос проводился с 23 августа по 12 сентября, в нем приняли участие 1,6 тысячи экономически активных россиян с высшим образованием.

Только трое из десяти респондентов никогда не ленятся на работе. При этом две трети опрошенных (67%) признались, что им приходится заставлять себя работать. Мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и отвлечься, а женщины обычно не дают себе расслабиться и прибегают к стимуляторам, например, кофеину.

Каждый четвертый опрошенный мужчина и каждая пятая женщина (25 и 17% соответственно) признались, что иногда позволяют себе небольшой отдых, чтобы восстановить силы.

Респонденты также рассказали, как они борются с ленью. Семь процентов отметили, что им помогает чашка крепкого кофе, четыре процента предпочитают переключиться на другие задачи, а три процента мотивируют себя мыслями о зарплате. Еще три процента разбивают задачу на мелкие части и решают их постепенно к дедлайну, а три процента предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.

Среди других методов борьбы с ленью на рабочем месте опрошенные назвали прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и общение с энергичными коллегами.