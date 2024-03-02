В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России

По словам Михаила Мурашко, в некоторых регионах пьют много

02 марта 2024, 20:50, ИА Амител

Стаканы с пивом / Фото: unsplash.com

Потребление алкоголя в России снижается за последние 5-10 лет, но в ряде регионов эти темпы остановились, сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, пишет РИА Новости.

Также министр отметил, что "мы видим достаточно высокие цифры потребления алкоголя в ряде субъектов", но в каких именно, не уточнил.

Накануне депутаты Алтайского края приняли законопроект о запрете розничной продажи спиртного 9 мая и в дни города, района, округа и села.