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В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России

По словам Михаила Мурашко, в некоторых регионах пьют много

02 марта 2024, 20:50, ИА Амител

Стаканы с пивом / Фото: unsplash.com
Стаканы с пивом / Фото: unsplash.com

Потребление алкоголя в России снижается за последние 5-10 лет, но в ряде регионов эти темпы остановились, сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, пишет РИА Новости.

Также министр отметил, что "мы видим достаточно высокие цифры потребления алкоголя в ряде субъектов", но в каких именно, не уточнил.

Накануне депутаты Алтайского края приняли законопроект о запрете розничной продажи спиртного 9 мая и в дни города, района, округа и села.

здравоохранение алкоголь

Комментарии 15

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гость

21:12:58 02-03-2024

Не снижается ,а растёт. Просто все ушли в "подполье". Покупают на "явках" проверенный напиток,а не то что по космическим ценам в магазинах,да ещё непонятного качества.Русскому нельзя без возлияний с банькой и хорошей закусочкой.Всем добра и крепкого сибирского здоровья.

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гость

21:23:08 02-03-2024

Не знаю ,у нас в кампании всё в одной поре. Только мы по большей части своё питьё принимаем. Рекомендую с хорошим коллективом и оптимизмом. В магазин за "топливом" не ходим (не богаты) ,но хлебосольны.Так то.

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ДМВ

21:30:43 02-03-2024

О снижении потребления
* легального, маркированного.

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Гость

22:37:02 02-03-2024

То есть люди стали добровольно отказываться от удовольствия выпить и гармонии души? А может денег и здоровья нет.

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Гость

08:11:42 03-03-2024

Гость (22:37:02 02-03-2024) То есть люди стали добровольно отказываться от удовольствия ... А может, у них и без выпивки гармония души?

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Гость

15:15:41 03-03-2024

Ща налью!

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Гость

17:36:18 03-03-2024

Я не знаю людей, гонящих самогонку. Ну нет их. Вы про кого рассказываете? Про заводчан? Так их сейчас минимум. Кто еще пьет самогон? Крестьяне? Ну может быть. Я жизнь деревни не знаю. Но чтобы половозрелый мужик в Барнауле стал покупать самогонку вместо вискаря - я такого не знаю. Ни один человек, уважающий себя, не пьет самогон.






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Гость

17:50:51 03-03-2024

Гость (17:36:18 03-03-2024) Я не знаю людей, гонящих самогонку. Ну нет их. Вы про кого р... Откуда тогда в тебе столько говен, если ты ничего не знаешь? Или если ты не знаешь, то этого и нету??? Удобная позиция... Поезди по краю, может быть и мировозрение свое поправить сумеешь..

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Гость

18:29:03 03-03-2024

Гость (17:50:51 03-03-2024) Откуда тогда в тебе столько говен, если ты ничего не знаешь?... При чем здесь край, знаю многих, кто занимается самогоноварением, для многих это как хобби. Хороший аппарат стоит больших денег, не каждый сможет купить. Сейчас очень много всего продается, добавки для настоек, этикетки и тд. Выходит очень достойный продукт для культурного потребления, ещё и безопасный 100%. С мутной, вонючей жижей, как в кино показывают не надо путать.

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Гость

19:48:57 03-03-2024

Гость (17:36:18 03-03-2024) Я не знаю людей, гонящих самогонку. Ну нет их. Вы про кого р... А вот эти все магазины для самогоноварения для кого? Если под юбкой сидишь, то и не каркай

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Гость

10:42:20 04-03-2024

Гость (17:36:18 03-03-2024) Я не знаю людей, гонящих самогонку. Ну нет их. Вы про кого р... Но чтобы половозрелый мужик в Барнауле стал покупать самогонку вместо вискаря - я такого не знаю. Ни один человек, уважающий себя, не пьет самогон... Комментарий написан не очень адекватным человеком. Неудивительно, при нашем образе жизни.

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Гость

18:31:28 03-03-2024

Наши наливайки и пивняки, по пятницам-субботам просто с трудом справляются с наплывом покупателей.

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Гость

10:22:44 04-03-2024

Спирт-ректификат из которого делают водку, гораздо вреднее домашней самогонки. Да не будем голословными,почитайте производство виски и пр аналогичных продуктов-та-же самая самогонка.

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гость

10:25:55 04-03-2024

статистика такая статистика !)

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Гость

10:36:55 04-03-2024

В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России. Поэтому хотят разрешить продажу алкоголя до закрытия магазина. Деньги, кто же от них в России откажется. Такая-же ситуёвина и с курением. Борьба с дымом, а как люди стали переходить на более безопасные вейпы, и стал падать доход от продажи сигарет,где и табака то нет..решили увеличить объем продаж сигарет путем запрета продажи электронных сигарет и их комплектующих. Идет борьба за здоровье нации.

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