В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России
По словам Михаила Мурашко, в некоторых регионах пьют много
02 марта 2024, 20:50, ИА Амител
Стаканы с пивом / Фото: unsplash.com
Потребление алкоголя в России снижается за последние 5-10 лет, но в ряде регионов эти темпы остановились, сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, пишет РИА Новости.
Также министр отметил, что "мы видим достаточно высокие цифры потребления алкоголя в ряде субъектов", но в каких именно, не уточнил.
Накануне депутаты Алтайского края приняли законопроект о запрете розничной продажи спиртного 9 мая и в дни города, района, округа и села.
21:12:58 02-03-2024
Не снижается ,а растёт. Просто все ушли в "подполье". Покупают на "явках" проверенный напиток,а не то что по космическим ценам в магазинах,да ещё непонятного качества.Русскому нельзя без возлияний с банькой и хорошей закусочкой.Всем добра и крепкого сибирского здоровья.
21:23:08 02-03-2024
Не знаю ,у нас в кампании всё в одной поре. Только мы по большей части своё питьё принимаем. Рекомендую с хорошим коллективом и оптимизмом. В магазин за "топливом" не ходим (не богаты) ,но хлебосольны.Так то.
21:30:43 02-03-2024
О снижении потребления
* легального, маркированного.
22:37:02 02-03-2024
То есть люди стали добровольно отказываться от удовольствия выпить и гармонии души? А может денег и здоровья нет.
08:11:42 03-03-2024
Гость (22:37:02 02-03-2024) То есть люди стали добровольно отказываться от удовольствия ... А может, у них и без выпивки гармония души?
15:15:41 03-03-2024
Ща налью!
17:36:18 03-03-2024
Я не знаю людей, гонящих самогонку. Ну нет их. Вы про кого рассказываете? Про заводчан? Так их сейчас минимум. Кто еще пьет самогон? Крестьяне? Ну может быть. Я жизнь деревни не знаю. Но чтобы половозрелый мужик в Барнауле стал покупать самогонку вместо вискаря - я такого не знаю. Ни один человек, уважающий себя, не пьет самогон.
17:50:51 03-03-2024
Гость (17:36:18 03-03-2024) Я не знаю людей, гонящих самогонку. Ну нет их. Вы про кого р... Откуда тогда в тебе столько говен, если ты ничего не знаешь? Или если ты не знаешь, то этого и нету??? Удобная позиция... Поезди по краю, может быть и мировозрение свое поправить сумеешь..
18:29:03 03-03-2024
Гость (17:50:51 03-03-2024) Откуда тогда в тебе столько говен, если ты ничего не знаешь?... При чем здесь край, знаю многих, кто занимается самогоноварением, для многих это как хобби. Хороший аппарат стоит больших денег, не каждый сможет купить. Сейчас очень много всего продается, добавки для настоек, этикетки и тд. Выходит очень достойный продукт для культурного потребления, ещё и безопасный 100%. С мутной, вонючей жижей, как в кино показывают не надо путать.
19:48:57 03-03-2024
Гость (17:36:18 03-03-2024) Я не знаю людей, гонящих самогонку. Ну нет их. Вы про кого р... А вот эти все магазины для самогоноварения для кого? Если под юбкой сидишь, то и не каркай
10:42:20 04-03-2024
Гость (17:36:18 03-03-2024) Я не знаю людей, гонящих самогонку. Ну нет их. Вы про кого р... Но чтобы половозрелый мужик в Барнауле стал покупать самогонку вместо вискаря - я такого не знаю. Ни один человек, уважающий себя, не пьет самогон... Комментарий написан не очень адекватным человеком. Неудивительно, при нашем образе жизни.
18:31:28 03-03-2024
Наши наливайки и пивняки, по пятницам-субботам просто с трудом справляются с наплывом покупателей.
10:22:44 04-03-2024
Спирт-ректификат из которого делают водку, гораздо вреднее домашней самогонки. Да не будем голословными,почитайте производство виски и пр аналогичных продуктов-та-же самая самогонка.
10:25:55 04-03-2024
статистика такая статистика !)
10:36:55 04-03-2024
В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России. Поэтому хотят разрешить продажу алкоголя до закрытия магазина. Деньги, кто же от них в России откажется. Такая-же ситуёвина и с курением. Борьба с дымом, а как люди стали переходить на более безопасные вейпы, и стал падать доход от продажи сигарет,где и табака то нет..решили увеличить объем продаж сигарет путем запрета продажи электронных сигарет и их комплектующих. Идет борьба за здоровье нации.