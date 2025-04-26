Музыкант Вася Обломов получил статус иноагента
Он выступал против СВО и распространял фейки о российской политике
26 апреля 2025, 13:45, ИА Амител
Фото: страница музыканта Васи Обломова в соцсети
Минюст РФ признал иностранным агентом музыканта Васю Обломова (Василий Гончаров), сообщается на сайте ведомства.
Решение объяснили тем, что исполнитель распространял недостоверную информацию о российской политике, выступал против СВО и участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов.
Сейчас 41-летний Обломов проживает за рубежом.
Также в реестр попали журналисты Никита Смагин и Константин Березин (Сусолкин), экоактивист Владимир Сливяк и блогер Дмитрий Чернышев.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, почему певицу Аллу Пугачеву до сих пор не признали иностранным агентом.
13:49:56 26-04-2025
вот тебе и съездил в Магадан...
14:19:02 26-04-2025
казел
14:44:10 26-04-2025
Да за уши притянуто стопудово. Типа человек не может своего мнения иметь чтоли?
14:55:57 26-04-2025
вася обломился