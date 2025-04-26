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Музыкант Вася Обломов получил статус иноагента

Он выступал против СВО и распространял фейки о российской политике

26 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Фото: страница музыканта Васи Обломова в соцсети
Фото: страница музыканта Васи Обломова в соцсети

Минюст РФ признал иностранным агентом музыканта Васю Обломова (Василий Гончаров), сообщается на сайте ведомства.

Решение объяснили тем, что исполнитель распространял недостоверную информацию о российской политике, выступал против СВО и участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов.

Сейчас 41-летний Обломов проживает за рубежом.

Также в реестр попали журналисты Никита Смагин и Константин Березин (Сусолкин), экоактивист Владимир Сливяк и блогер Дмитрий Чернышев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, почему певицу Аллу Пугачеву до сих пор не признали иностранным агентом.

иноагенты

Комментарии 4

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Гость

13:49:56 26-04-2025

вот тебе и съездил в Магадан...

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серый

14:19:02 26-04-2025

казел

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Антон

14:44:10 26-04-2025

Да за уши притянуто стопудово. Типа человек не может своего мнения иметь чтоли?

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Гость

14:55:57 26-04-2025

вася обломился

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