Музыкант Вася Обломов получил статус иноагента

Он выступал против СВО и распространял фейки о российской политике

26 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Фото: страница музыканта Васи Обломова в соцсети

Минюст РФ признал иностранным агентом музыканта Васю Обломова (Василий Гончаров), сообщается на сайте ведомства.

Решение объяснили тем, что исполнитель распространял недостоверную информацию о российской политике, выступал против СВО и участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов.

Сейчас 41-летний Обломов проживает за рубежом.

Также в реестр попали журналисты Никита Смагин и Константин Березин (Сусолкин), экоактивист Владимир Сливяк и блогер Дмитрий Чернышев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, почему певицу Аллу Пугачеву до сих пор не признали иностранным агентом.