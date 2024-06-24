МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале

Возле храма ведется перестрелка, однако штурм пока не начался

24 июня 2024, 01:27, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

МВД Дагестана опровергло информацию о том, что в церкви в Махачкале находятся заложники. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, возле храма ведется перестрелка, однако штурм пока не начался.

Ранее о наличии заложников в церкви сообщил Telegram-канал Mash. В публикации утверждалось, что в здании якобы находятся 40 человек.

Напомним, что сегодня террористы напали на две церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. После этого правоохранители вступили в перестрелку.