МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале
Возле храма ведется перестрелка, однако штурм пока не начался
24 июня 2024, 01:27, ИА Амител
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
МВД Дагестана опровергло информацию о том, что в церкви в Махачкале находятся заложники. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации ведомства, возле храма ведется перестрелка, однако штурм пока не начался.
Ранее о наличии заложников в церкви сообщил Telegram-канал Mash. В публикации утверждалось, что в здании якобы находятся 40 человек.
Напомним, что сегодня террористы напали на две церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. После этого правоохранители вступили в перестрелку.
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