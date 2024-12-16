МВД: экс-замглавы департамента МО причастен к хищению 600 млн рублей
Средства он украл вместе с руководителями ряда компаний
16 декабря 2024, 10:02, ИА Амител
Бывшего заместителя директора департамента военного имущества Министерства обороны Владимира Шишова уличили в причастности к хищению более 600 млн рублей, выделенных на инфраструктурный проект. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил руководитель главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.
Отмечается, что средства похищались в сговоре с руководителями ряда коммерческих организаций. Ранее в рамках дела арестовали бизнесмена Дмитрия Левченко – мужчина руководил инвестиционной компанией "РНГС капитал". Она торгует твердым, жидким и газообразным топливом.
Напомним, что Шишова задержали в октябре прошлого года. Тогда же суд арестовал его. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
10:32:11 16-12-2024
Не мелочатся ребята. По крупному тырят
11:22:00 16-12-2024
Бдыщ (10:32:11 16-12-2024) Не мелочатся ребята. По крупному тырят... Видимо не один, пока поделят - останется на покушать..
11:00:39 16-12-2024
К стенке их...........
11:16:04 16-12-2024
С такими деньгами и связями, где ни будь в тихом месте на СВО отсидится. Что то коррупционеры валом на СВО побежали. Не думаю, что свою дорогую кровь проливать.((
11:36:11 16-12-2024
Никогда не было и вот опять.
13:24:00 16-12-2024
Когда уже вернут расстрельную статью, это же прямая угроза безопасности страны в период военных действий, по сути - военное преступление.
15:31:22 16-12-2024
пока люди по ниточке собирают на дронов, на снабжение нашим бойцам, эти крысы сидят на мешках с баблом, и воруют то, из за чего народ и собирает средства на войну.
В текущее время подобных воров нужно приравнивать к ИЗМЕНЕ РОДИНЕ, конфискация полностью имущество, и смертную казнь возвращать, ибо уж больно много таких всплывает.
Без смертной казни это будет длиться бесконечно, а так забоятся, может кто то сразу сам все отдаст, дабы жизнюшку спасти