МВД: экс-замглавы департамента МО причастен к хищению 600 млн рублей

Средства он украл вместе с руководителями ряда компаний

16 декабря 2024, 10:02, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Бывшего заместителя директора департамента военного имущества Министерства обороны Владимира Шишова уличили в причастности к хищению более 600 млн рублей, выделенных на инфраструктурный проект. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил руководитель главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.

Отмечается, что средства похищались в сговоре с руководителями ряда коммерческих организаций. Ранее в рамках дела арестовали бизнесмена Дмитрия Левченко – мужчина руководил инвестиционной компанией "РНГС капитал". Она торгует твердым, жидким и газообразным топливом.

Напомним, что Шишова задержали в октябре прошлого года. Тогда же суд арестовал его. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).