Генерала Муминджанова, подозреваемого во взятке, задержали в Воронеже

По версии следователей, он способствовал заключению контрактов на 1,5 млрд за 20 млн рублей

02 сентября 2024, 20:15, ИА Амител

Валерий Муминджанов / Фото: Минобороны РФ

Фигурант дела о взяточничестве, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов был задержан в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее СК РФ возбудил дело о взяточничестве. По версии следователей, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе в зону СВО. За эти действия он получил взятку в размере более чем 20 млн рублей.

Муминджанов проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.