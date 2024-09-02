Генерала Муминджанова, подозреваемого во взятке, задержали в Воронеже
По версии следователей, он способствовал заключению контрактов на 1,5 млрд за 20 млн рублей
02 сентября 2024, 20:15, ИА Амител
Фигурант дела о взяточничестве, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов был задержан в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Ранее СК РФ возбудил дело о взяточничестве. По версии следователей, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе в зону СВО. За эти действия он получил взятку в размере более чем 20 млн рублей.
Муминджанов проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
21:10:47 02-09-2024
И Воронежа добрались.А казалось бы что его не догонишь
21:12:15 02-09-2024
Ну,брат.Большие города.
22:44:05 02-09-2024
Гость (21:12:15 02-09-2024) Ну,брат.Большие города.... Тихо сам с собою я веду беседу...
11:37:36 03-09-2024
Гость (21:12:15 02-09-2024) Ну,брат.Большие города....
Там полковник , тут генерал
00:53:01 03-09-2024
Всего то из-за 20 млн попал. Вот полковник Захарченко миллиарды сделал каким то образом
07:41:15 03-09-2024
Активный процесс передела собственности? 90-е возвращаются.