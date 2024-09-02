НОВОСТИПроисшествия

Генерала Муминджанова, подозреваемого во взятке, задержали в Воронеже

По версии следователей, он способствовал заключению контрактов на 1,5 млрд за 20 млн рублей

02 сентября 2024, 20:15, ИА Амител

Валерий Муминджанов / Фото: Минобороны РФ
Валерий Муминджанов / Фото: Минобороны РФ

Фигурант дела о взяточничестве, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов был задержан в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее СК РФ возбудил дело о взяточничестве. По версии следователей, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе в зону СВО. За эти действия он получил взятку в размере более чем 20 млн рублей.

Муминджанов проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Происшествия Минобороны

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

21:10:47 02-09-2024

И Воронежа добрались.А казалось бы что его не догонишь

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:12:15 02-09-2024

Ну,брат.Большие города.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:44:05 02-09-2024

Гость (21:12:15 02-09-2024) Ну,брат.Большие города.... Тихо сам с собою я веду беседу...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Учи звания

11:37:36 03-09-2024

Гость (21:12:15 02-09-2024) Ну,брат.Большие города....
Там полковник , тут генерал

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:53:01 03-09-2024

Всего то из-за 20 млн попал. Вот полковник Захарченко миллиарды сделал каким то образом

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:41:15 03-09-2024

Активный процесс передела собственности? 90-е возвращаются.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров