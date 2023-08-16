МВД хочет разрешить силовикам получать данные с электронных устройств до решения суда
В разработанных поправках ведомство предлагает прописать право силовых структур в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) получать доступ к широкому перечню информации в режиме реального времени
16 августа 2023, 09:36, ИА Амител
МВД разработало поправки к закону "Об оперативно-разыскной деятельности", по которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. Как сообщает "Ъ", изменения позволят силовикам получать удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ и устройств граждан еще до судебного предписания.
В документе ведомство предлагает прописать право силовых структур в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) получать доступ к широкому перечню информации в режиме реального времени. ОРМ в РФ могут проводить как сотрудники МВД, так и ФСБ.
Данные, в том числе и текстовые сообщения, можно будет получать с серверов в дата-центрах, из облачных хранилищ и других электронных сетей. Необходимость таких нововведений объясняют тем, что в России стали регулярно происходить преступления с использованием интернета, в том числе и с применением VPN.
Сейчас для получения доступа правоохранителям нужно решение суда. Как отметил партнер юридической фирмы "Братья Яблоковы" Артем Яблоков, изменения позволят сразу исследовать информацию, однако решение суда нужно будет в любом случае, "хоть и постфактум".
10:23:24 16-08-2023
ДАВНО ПОРА! Кому нужны эти бумаги в суде и куча времени на подготовку.
12:02:03 16-08-2023
гость (10:23:24 16-08-2023) ДАВНО ПОРА! Кому нужны эти бумаги в суде и куча времени на п... Давно пора в предустановку телефонов и прочих эл.устройств устанавливать яндекс с алисой и бесплатным VPN через сервер МВД, а все остальное запретить!
10:34:47 16-08-2023
Как будто сейчас нас никто не прослушивает). Говорите о власти хорошо и будет Вам счастье.
05:14:00 17-08-2023
Гость (10:34:47 16-08-2023) Как будто сейчас нас никто не прослушивает). Говорите о влас... Тогда придётся молчать или всё время говорить о погоде. Потому что ХОРОШО говорить о тех кого мы именуем властью, язык НЕ поворачивается и мама учила что врать и воровать последнее дело.
14:07:37 16-08-2023
Всё для блага человека!!!!!
14:49:40 16-08-2023
Да пожалуйста - один хрен всё прослушивают, просматривают.Будем меньше трындеть.