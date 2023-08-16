МВД хочет разрешить силовикам получать данные с электронных устройств до решения суда

В разработанных поправках ведомство предлагает прописать право силовых структур в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) получать доступ к широкому перечню информации в режиме реального времени

16 августа 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

МВД разработало поправки к закону "Об оперативно-разыскной деятельности", по которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. Как сообщает "Ъ", изменения позволят силовикам получать удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ и устройств граждан еще до судебного предписания.

В документе ведомство предлагает прописать право силовых структур в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) получать доступ к широкому перечню информации в режиме реального времени. ОРМ в РФ могут проводить как сотрудники МВД, так и ФСБ.

Данные, в том числе и текстовые сообщения, можно будет получать с серверов в дата-центрах, из облачных хранилищ и других электронных сетей. Необходимость таких нововведений объясняют тем, что в России стали регулярно происходить преступления с использованием интернета, в том числе и с применением VPN.

Сейчас для получения доступа правоохранителям нужно решение суда. Как отметил партнер юридической фирмы "Братья Яблоковы" Артем Яблоков, изменения позволят сразу исследовать информацию, однако решение суда нужно будет в любом случае, "хоть и постфактум".