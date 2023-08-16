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МВД хочет разрешить силовикам получать данные с электронных устройств до решения суда

В разработанных поправках ведомство предлагает прописать право силовых структур в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) получать доступ к широкому перечню информации в режиме реального времени

16 августа 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

МВД разработало поправки к закону "Об оперативно-разыскной деятельности", по которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. Как сообщает "Ъ", изменения позволят силовикам получать удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ и устройств граждан еще до судебного предписания.

В документе ведомство предлагает прописать право силовых структур в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) получать доступ к широкому перечню информации в режиме реального времени. ОРМ в РФ могут проводить как сотрудники МВД, так и ФСБ.

Данные, в том числе и текстовые сообщения, можно будет получать с серверов в дата-центрах, из облачных хранилищ и других электронных сетей. Необходимость таких нововведений объясняют тем, что в России стали регулярно происходить преступления с использованием интернета, в том числе и с применением VPN.

Сейчас для получения доступа правоохранителям нужно решение суда. Как отметил партнер юридической фирмы "Братья Яблоковы" Артем Яблоков, изменения позволят сразу исследовать информацию, однако решение суда нужно будет в любом случае, "хоть и постфактум".

Законопроекты МВД

Комментарии 6

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гость

10:23:24 16-08-2023

ДАВНО ПОРА! Кому нужны эти бумаги в суде и куча времени на подготовку.

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Гость

12:02:03 16-08-2023

гость (10:23:24 16-08-2023) ДАВНО ПОРА! Кому нужны эти бумаги в суде и куча времени на п... Давно пора в предустановку телефонов и прочих эл.устройств устанавливать яндекс с алисой и бесплатным VPN через сервер МВД, а все остальное запретить!

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Гость

10:34:47 16-08-2023

Как будто сейчас нас никто не прослушивает). Говорите о власти хорошо и будет Вам счастье.

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Гость

05:14:00 17-08-2023

Гость (10:34:47 16-08-2023) Как будто сейчас нас никто не прослушивает). Говорите о влас... Тогда придётся молчать или всё время говорить о погоде. Потому что ХОРОШО говорить о тех кого мы именуем властью, язык НЕ поворачивается и мама учила что врать и воровать последнее дело.

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Всё

14:07:37 16-08-2023

Всё для блага человека!!!!!

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Олег

14:49:40 16-08-2023

Да пожалуйста - один хрен всё прослушивают, просматривают.Будем меньше трындеть.

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