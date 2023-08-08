В МВД рассказали, как украинские мошенники убеждают людей поджигать военкоматы

Обычно аферисты начинают разговор с классических приемов — сообщают о якобы подозрительных переводах с банковского счета, попытках взять кредит или предлагают помочь правоохранительным органам остановить преступников

08 августа 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинские мошенники начали применять новую тактику против россиян, вовлекая их в диверсии и террористические акты. Об этом заявила пресс-служба МВД РФ на фоне участившихся поджогов военкоматов.

Обычно аферисты начинают разговор с классических приемов – сообщают о якобы подозрительных переводах с банковского счета, попытках взять кредит или предлагают помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как жертвы теряют все свои накопления и берут займы, злоумышленники пытаются подтолкнуть их на преступление.

Как правило, они заявляют о том, что средства еще можно вернуть. Еще один вариант – мошенники предлагают отомстить аферистам или помочь в их задержании. Порой они угрожают неприятностями или даже убийством родных. Вне зависимости от предлога, в результате они требуют поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

В МВД отметили, что большинство жертв аферистов – пожилые люди, которые рассматриваются украинскими преступниками как "расходный материал" для создания информационных поводов.

Кроме того, имеет место практика прямого обращения к россиянам с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. Если раньше кураторы обещали деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь предлагают средства за поджог объектов.

В МВД России призывают граждан внимательно относиться ко всем подобным звонкам или сообщениям. Атаки на военные и стратегически важные объекты квалифицируются как диверсия или теракт. За эти преступления предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.