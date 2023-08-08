В МВД рассказали, как украинские мошенники убеждают людей поджигать военкоматы
Обычно аферисты начинают разговор с классических приемов — сообщают о якобы подозрительных переводах с банковского счета, попытках взять кредит или предлагают помочь правоохранительным органам остановить преступников
08 августа 2023, 15:59, ИА Амител
Украинские мошенники начали применять новую тактику против россиян, вовлекая их в диверсии и террористические акты. Об этом заявила пресс-служба МВД РФ на фоне участившихся поджогов военкоматов.
Обычно аферисты начинают разговор с классических приемов – сообщают о якобы подозрительных переводах с банковского счета, попытках взять кредит или предлагают помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как жертвы теряют все свои накопления и берут займы, злоумышленники пытаются подтолкнуть их на преступление.
Как правило, они заявляют о том, что средства еще можно вернуть. Еще один вариант – мошенники предлагают отомстить аферистам или помочь в их задержании. Порой они угрожают неприятностями или даже убийством родных. Вне зависимости от предлога, в результате они требуют поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
В МВД отметили, что большинство жертв аферистов – пожилые люди, которые рассматриваются украинскими преступниками как "расходный материал" для создания информационных поводов.
Кроме того, имеет место практика прямого обращения к россиянам с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. Если раньше кураторы обещали деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь предлагают средства за поджог объектов.
В МВД России призывают граждан внимательно относиться ко всем подобным звонкам или сообщениям. Атаки на военные и стратегически важные объекты квалифицируются как диверсия или теракт. За эти преступления предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
18:47:44 08-08-2023
Кроме того, имеет место практика прямого обращения к россиянам с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение.Ну пусть предложат $ 1000.000.000.000.000.000.000. (1 секстиллион (10^21) - в секстиллионе 21 ноль). Интересно а годовой бюджет США имеет такую цифру????.
12:05:56 09-08-2023
Ну ладно, на деньги еще можно развести - это вопрос весьма скользкий и чувствительный, а весь этот онлайн действительно штука рискованная. Но бежать поджигать военкомат - это уже, простите, попахивает безумием. Это что ж за тараканы должны быть в голове у человека, чтобы он на такое добровольно согласился? Да еще по звонку с неизвестного номера? У нас что - эпидемия слабоумия среди пожилых? Раньше бы решили, что подростки балуются и пообещали бы жопу крапивой надрать - на том бы и дело кончилось, а сейчас что? Зомби наступают?