В ДТП с участием общественного транспорта за год получили травмы 106 человек

20 декабря 2023, 10:14, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

В Барнауле за 11 месяцев 2023 года произошло 75 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, сообщает региональное МВД.

"В ДТП 106 человек получили травмы. Произошло 28 столкновений, 13 наездов на пешеходов, два наезда на велосипедистов, 31 падение пассажиров и один наезд на стоящее транспортное средство", – рассказали в ведомстве.

Основные причины ДТП по вине перевозчиков – нарушения правил перестроения, проезда пешеходного перехода, расположения на проезжей части, требований сигнала светофора, требований обеспечения безопасности при начале движения, несоблюдение бокового интервала, очередности проезда, а также неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости условиям движения.