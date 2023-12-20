МВД объяснило, почему в Барнауле автобусы сбивают пешеходов и врезаются в машины
В ДТП с участием общественного транспорта за год получили травмы 106 человек
20 декабря 2023, 10:14, ИА Амител
В Барнауле за 11 месяцев 2023 года произошло 75 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, сообщает региональное МВД.
"В ДТП 106 человек получили травмы. Произошло 28 столкновений, 13 наездов на пешеходов, два наезда на велосипедистов, 31 падение пассажиров и один наезд на стоящее транспортное средство", – рассказали в ведомстве.
Основные причины ДТП по вине перевозчиков – нарушения правил перестроения, проезда пешеходного перехода, расположения на проезжей части, требований сигнала светофора, требований обеспечения безопасности при начале движения, несоблюдение бокового интервала, очередности проезда, а также неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости условиям движения.
10:30:24 20-12-2023
Сидят в телефонах и устраивают гонки. 90% этих профессиональных водителей на кольцо с левым поворотники заезжают. Когда у ГИБДД были попытки хоть как-то следить за порядком, они садили скрытый экипаж в автобусы и в конце пути выписывали штрафы за все нарушения. За последние несколько лет кто-то слышал о такой практике? Это всё либерализм и коллективный запад?
11:02:36 20-12-2023
Гость (10:30:24 20-12-2023) Сидят в телефонах и устраивают гонки. 90% этих профессиональ... Объясните мне наконец, чем плохо с левым поворотником въезжать на кольцо? (формализмы ПДД прошу не цитировать, они мне известны)
12:17:25 20-12-2023
Гость (11:02:36 20-12-2023) Объясните мне наконец, чем плохо с левым поворотником въезжа... Чем плохо показать левый поворот, а поехать на право? А что плохого проехать на красный , а не на зелёный? Тоже ведь светофор. К чему эти формальности с цветами?
12:57:49 20-12-2023
Гость (12:17:25 20-12-2023) Чем плохо показать левый поворот, а поехать на право? А что ... Ну вы же поняли, что вопрос не из области психиатрии, а практики вождения? Ну а если на самом деле не поняли, то... наверное, все-таки психиатрии.
16:33:00 20-12-2023
Гость (11:02:36 20-12-2023) Объясните мне наконец, чем плохо с левым поворотником въезжа... Бабам за рулем не понять смысла ПДД. Зарубите на носу автоляди, на кольце включается только правый поворот при съезде с кольца. Заезд на кольцо, круговое движение - никаких поворотов включать не надо.
10:33:57 20-12-2023
Ну? и? молодцы, рассказали, а меры какие то приняты будут? Автобусы реально летают как угарелые словно дрова везут, и выезжают нагло, поджимают и прочее. Каждый 2й автобус можно смело штрафовать за АГРЕССИВНУЮ езду.
11:04:44 20-12-2023
Всех, кто сбивает на пешеходном переходе - "на кол" или на 15 лет в тюрьму!
11:26:11 20-12-2023
С левым поворотником заезжать на кольцо плохо из -за оленей, которые могут со 2 или3 ряда поехать на право.
11:42:22 20-12-2023
гость (11:26:11 20-12-2023) С левым поворотником заезжать на кольцо плохо из -за оленей,... Не, ну поехать вправо из левого ряда - это вообще за гранью психического здоровья не зависимо от того, кольцо это или прямая дорога.
11:31:30 20-12-2023
Водители 59 и 78 маршрутов при встречи у Павловского тракта устраивают гонки, т.к. долее до Космонавтов у них одинаковый маршрут.
11:32:50 20-12-2023
А на 35 маршруте, видимо, бывшие лётчики работают!
11:37:44 20-12-2023
а мвд не объяснило когда они за порядком на дорогах следить начнут?
11:44:25 20-12-2023
Вроде уже электронная система от Яндекс может контролировать водителя автобуса на ПДД, в том числе плавность хода. А если сделать эксперимент так диссциплинировать?Подключите к контролю молодых программистов. Нарушит водитель: загорелся жёлтым, повторно нарушил загорелся красным. В третий раз нарушил- идите товарищ водитель домой без зарплаты, например на целый день/два/три/неделю/месяц. И так далее вплоть до пожизненного отстранения от перевозки.
12:27:36 20-12-2023
31 падение пассажиров - они так носятся что не реально устоять(
13:17:06 20-12-2023
Гость (12:27:36 20-12-2023) 31 падение пассажиров - они так носятся что не реально усто... И это только зафиксированные случаи падения. А сколько не зафиксировано, если пассажир никуда не обратился с жалобой.