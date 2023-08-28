НОВОСТИПолитика

МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"

От Минска также потребовали немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда "стягивают белорусские службы"

28 августа 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить бойцов ЧВК "Вагнер" со своей территории. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский после встречи с коллегами из Прибалтики.

Он добавил, что от Минска также потребовали немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, "которых туда стягивают белорусские службы". 

Сейчас, по словам Каминьского, на границе Белоруссии, Польши и стран Балтии ситуация напрягается, происходит эскалацию. "Вагнер" он назвал "очень опасной группой".

СВО Политика

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

22:40:06 28-08-2023

В ответ можно потребовать от Польши и стран Балтии перестать поставлять оружие Украине и принимать на своей территории нелегальных мигрантов из Украины. А то ишь ты тут, требуют они... ножками топают.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Джон

23:21:58 28-08-2023

выдворите их в страны балтии. нехай там проведут ликбез.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:30:10 28-08-2023

А позже потребуют вывести все остальные войска и сменить президента? А губы им малиной не помазать?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:36:53 29-08-2023

Выдворить на территорию Польши?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гога

07:38:26 29-08-2023

А чё ещё хочут? Пока не ничего не огребли опять?!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:58 29-08-2023

Растявкались собачонки.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:31 29-08-2023

Выдворить???? Надо русофобов и фашей из польши и балтии выдворить. В лагеря куда нибудь за Алдан

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:43 29-08-2023

и стран Балтии потребовали от Белоруссии ----- Хотели сказать республик Прибалтики?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров