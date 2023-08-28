МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"
От Минска также потребовали немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда "стягивают белорусские службы"
28 августа 2023, 22:29, ИА Амител
Главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить бойцов ЧВК "Вагнер" со своей территории. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский после встречи с коллегами из Прибалтики.
Он добавил, что от Минска также потребовали немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, "которых туда стягивают белорусские службы".
Сейчас, по словам Каминьского, на границе Белоруссии, Польши и стран Балтии ситуация напрягается, происходит эскалацию. "Вагнер" он назвал "очень опасной группой".
22:40:06 28-08-2023
В ответ можно потребовать от Польши и стран Балтии перестать поставлять оружие Украине и принимать на своей территории нелегальных мигрантов из Украины. А то ишь ты тут, требуют они... ножками топают.
23:21:58 28-08-2023
выдворите их в страны балтии. нехай там проведут ликбез.
23:30:10 28-08-2023
А позже потребуют вывести все остальные войска и сменить президента? А губы им малиной не помазать?
05:36:53 29-08-2023
Выдворить на территорию Польши?
07:38:26 29-08-2023
А чё ещё хочут? Пока не ничего не огребли опять?!
09:36:58 29-08-2023
Растявкались собачонки.
13:59:31 29-08-2023
Выдворить???? Надо русофобов и фашей из польши и балтии выдворить. В лагеря куда нибудь за Алдан
15:00:43 29-08-2023
и стран Балтии потребовали от Белоруссии ----- Хотели сказать республик Прибалтики?