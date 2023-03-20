МВД продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах
Решение коснётся порядка пяти миллионов удостоверений
20 марта 2023, 23:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Срок действия водительских прав, которые истекли в 2022 году или истекут в 2023-м, автоматически продлён на три года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.
"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлён на три года", – заявил он.
Это решение коснётся порядка пяти миллионов удостоверений. При этом если срок действия прав закончился раньше первого января прошлого года, водителю придётся оформить новый документ.
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