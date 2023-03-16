Россиян предложили штрафовать за шумную езду по ночам
Жители городов часто жалуются на водителей, нарушающих тишину и покой в ночное время
16 марта 2023, 14:01, ИА Амител
В России предложили штрафовать за нарушение тишины и покоя граждан с использованием транспортных средств, пишет "Парламентская газета".
"Проектом федерального закона предлагается предоставить субъектам РФ возможность самостоятельно устанавливать административную ответственность в виде штрафа для недобросовестных водителей за нарушение тишины в ночное время", – рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Сумма штрафов будет варьироваться от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от региона.
Фиксировать правонарушение планируют специальными камерами, оснащёнными средствами измерения уровня шума.
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