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Россиян предложили штрафовать за шумную езду по ночам

Жители городов часто жалуются на водителей, нарушающих тишину и покой в ночное время

16 марта 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России предложили штрафовать за нарушение тишины и покоя граждан с использованием транспортных средств, пишет "Парламентская газета".

"Проектом федерального закона предлагается предоставить субъектам РФ возможность самостоятельно устанавливать административную ответственность в виде штрафа для недобросовестных водителей за нарушение тишины в ночное время", – рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Сумма штрафов будет варьироваться от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от региона.

Фиксировать правонарушение планируют специальными камерами, оснащёнными средствами измерения уровня шума.

Комментарии 6

  • начните уже что то делать, через новость то одно предлагают, то другое, пустобрехи
    16 марта, Гость   Ответить
  • За дневную шумную езду тоже надо штрафовать. Ставят на выхлопную какую-то хрень, орет машина громко. И - ничего, никто даже не остановит. Видел, как такой мимо гайца проехал, ноль реакции.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Такие понимают только монтажную пену в раздолбаное дупло.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Да, у нас летом по ночам просто обожают на завывающих мотоциклах мотаться туда-сюда по улице. Просто так катаются взад-вперед часов до трёх ночи.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Давно пора не только штрафовать, но и за повторное нарушение права отбирать у подобных...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Против мотоциклистов есть хорошо зарекомендовавшее себя средство- тросик, который поднимается перед несущимся байкером... отлично применялся на пересечении Ядринцева и Молодёжной, с последующим сжиганием мотоцикла... на несколько лет прививки хватило.
    17 марта, Гость   Ответить
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