Россиян предложили штрафовать за шумную езду по ночам

Жители городов часто жалуются на водителей, нарушающих тишину и покой в ночное время

16 марта 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России предложили штрафовать за нарушение тишины и покоя граждан с использованием транспортных средств, пишет "Парламентская газета".

"Проектом федерального закона предлагается предоставить субъектам РФ возможность самостоятельно устанавливать административную ответственность в виде штрафа для недобросовестных водителей за нарушение тишины в ночное время", – рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Сумма штрафов будет варьироваться от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от региона.

Фиксировать правонарушение планируют специальными камерами, оснащёнными средствами измерения уровня шума.